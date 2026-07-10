Deportes

Panamá en importante cita de Gimnasia Aeróbica

Panamá en importante cita de Gimnasia Aeróbica
ML | Gimnasta panameña.
Redacción Metro Libre
10 de julio de 2026

ml | Panamá dice presente en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Aeróbica y Copa de Clubes de Gimnasia Aeróbica, que se celebran en Buenos Aires, Argentina, del 8 al 12 de julio.

La delegación se conforma por las atletas de Selección de Panamá y del Club Braves Gymnastics: Mía Yépez, Lucía Quedada, Natalia Flores, María Mojica, Clara Rojas, Adriana Quesada, Allison Delgado, Lucía Hartman, Lucía Jiménez, Jimena Quintero, Tianna Abadía, Dana Sanjur, Lía Yépez, María Gutiérrez y Natalia Gutiérrez.

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