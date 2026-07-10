Panamá en importante cita de Gimnasia Aeróbica

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Panamá dice presente en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Aeróbica y Copa de Clubes de Gimnasia Aeróbica, que se celebran en Buenos Aires, Argentina, del 8 al 12 de julio. <span class="mln_uppercase_mln">La delegación se conforma por las atletas de Selección de Panamá y del Club Braves Gymnastics: Mía Yépez, Lucía Quedada, Natalia Flores, María Mojica, Clara Rojas, Adriana Quesada, Allison Delgado, Lucía Hartman, Lucía Jiménez, Jimena Quintero, Tianna Abadía, Dana Sanjur, Lía Yépez, María Gutiérrez y Natalia Gutiérrez. </span>