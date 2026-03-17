Panamá, listo para el reto del Panamericano de Ruta

<span class="mln_uppercase_mln">REDACCIÓN |</span> El Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026 arranca hoy, desde las 8:00 a.m., con una Contrarreloj individual en las categorías Damas Juvenil, Hombres Juvenil y Damas Élite. <span class="mln_uppercase_mln">El certamen reúne a los mejores ciclistas del continente, incluido Panamá, del 17 al 22 de marzo en la capital del departamento de Córdoba, Montería, en Colombia. </span><span class="mln_uppercase_mln">La delegación panameña, que participará en las categorías de Élite, Sub-23 y Júnior, combina la experiencia en el pelotón europeo con el empuje de jóvenes prospectos juventud. </span><span class="mln_uppercase_mln">En la rama de Élite, Panamá será representada por los ciclistas Franklin Archibold, Carlos Samudio, Christofer Jurado, Bolívar Espinos, Bredio Ruiz y Roberto González. </span><span class="mln_uppercase_mln">Entre los 350 corredores inscritos aparecen importantes figuras del ciclismo panamericano, que buscan sumar puntos para el ranking internacional de la Unión Ciclista Internacional (UCI).</span>