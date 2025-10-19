Panamá logra 34 medallas en segundo día de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

Panamá cerró la nueva fecha de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 con 12 medallas de oro, 10 de plata y otras 12 de bronce: 34 en total, para un segundo lugar momentáneo en el medallero general.

A continuación, los detalles de nuestra participación en el día dos de Guatemala 2025:

- Atletismo: Fueron cuatro las medallas que nos regaló este deporte el día sábado 18 en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025:

Gianna Woodruff se llevó la medalla de oro en los 400m vallas con tiempo de 55.65seg, imponiendo, además, nuevo récord de Juegos Centroamericanos. La anterior mejor marca también estaba en su poder.

Leyka Archibold concluyó en cuarto lugar con tiempo de 59.91seg en esta prueba.

Diddier Rodríguez le añadió una nueva presea dorada al medallero general para nuestro país con su triunfo en los 1500m planos con tiempo de 3:50.53min.

Rodríguez volverá a la pista del Complejo de Quetzaltenango este lunes 20 en la prueba de los 3000m con obstáculos de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Medalla de oro para Arturo Deliser en los 100m planos de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 con tiempo de 10.38seg.

Arturo había hecho 10.39seg en la serie semifinal de más temprano, logrando así los dos mejores tiempos del día en su prueba.

Juan Mosquera, con marca de 6.40m, le dio medalla de bronce al istmo en Salto Largo para finalizar una exitosa fecha.

- Ciclismo: Franklin Archibold se quedó con la medalla de oro en la prueba contrarreloj individual en Ciclismo Ruta de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. ‘El Águila’ tuvo un tiempo de 41:26.47min en distancia de 30km.

Judo: Panamá se quedó con la medalla de oro, de forma invicta, en Judo - Equipo Mixto de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Gimnasia (Artística): En la segunda jornada de la gimnasia artística de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 tuvimos destacados resultados para los atletas panameños en las finales individuales por aparatos:

Alyiah Lide De León

Suelo (Oro)

Viga (Oro)

Salto (Plata)

Barras Asimétricas (Bronce)

Tatiana Tapia

Suelo (Plata)

Richard Atencio

Arzones (Plata)

Barras Paralelas (Plata)

Suelo (Bronce)