Panamá mantiene invicto en béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud

La selección nacional de béisbol de Panamá se impuso este 22 de abril con marcador de 10-2 ante Colombia en el tercer día de competencia del torneo de béisbol de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, en un duelo donde ambos equipos llegaban como líderes, con 2 victorias en 2 partidos.

El conjunto panameño dominó el encuentro y mantuvo su invicto en la competencia, consolidándose como uno de los favoritos para alcanzar el podio en esta disciplina.

En la jornada de hoy, Curazao venció 12-2 a Perú, y Brasil superó 5-4 a Argentina.

El próximo compromiso de Panamá será ante Curazao este jueves 23 de abril, a partir de las 2:00 p.m., en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena, donde buscará extender su racha ganadora. Antes, Colombia chocará con Argentina (8 a.m.) y Perú se medirá a Brasil (11:00 a.m.), en el mismo estadio.