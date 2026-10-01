Panamá Mayor pierde y tendrá que jugar por el tercer lugar de torneo amistoso de fútbol en Japón

La Selección Mayor masculina de fútbol de Panamá no pudo avanzar a la final de la Copa Kirin, luego de caer 5-3 en la tanda de penales en el partido de semifinales ante Nueva Zelanda, que terminó en empate 1-1 en el tiempo reglamentario. El encuentro se disputó este 1 de octubre en el Estadio Internacional de Yokohama, en Japón.

El gol por Panamá lo marcó el volante colonense Giovany Herbert antes de finalizar la primera parte para concluir una gran jugada del elenco nacional.

Para Herbert fue su primer tanto con la Selección Mayor.

Nueva Zelanda había golpeado primero con una anotación al minuto 13 de Marko Stamenic para adelantar a los All Whites y poner el 1-0 en el marcador.

Panamá reaccionó y fue creciendo con el paso de los minutos, buscando generar peligro sobre el arco neozelandés. La recompensa llegó justo antes del descanso.

Al minuto 44, José Luis Rodríguez protagonizó una gran jugada por el sector ofensivo y asistió a Giovany Herbert. El volante colonense sacó un zurdazo cruzado que terminó en el fondo de las redes para establecer el 1-1.

Con el empate, ambos equipos afrontaron una segunda mitad de mucha intensidad, pero ninguno consiguió romper la igualdad. Panamá y Nueva Zelanda tuvieron sus oportunidades, aunque el marcador no volvió a moverse y el encuentro tuvo que definirse desde el punto penal.

En la tanda de penales, los All Whites estuvieron certeros y convirtieron todos sus lanzamientos para imponerse 5-3.

Por Panamá, los encargados de patear lograron convertir sus respectivos disparos, pero el atacante Mijahir Jiménez no pudo superar al guardameta neozelandés, quien consiguió detener su lanzamiento.

Con el resultado, el equipo nacional disputará el partido por el tercer lugar de este torneo amistoso el próximo lunes 5 de octubre (1:30 a.m., hora en Panamá) en el Estadio Nacional de Tokio. Su rival será Ecuador, que también perdió hoy vía penaltis 5-4, luego de igualar 0-0 con el conjunto de Japón. Tanto el choque por el tercer lugar como la final, entre Japón y Nueva Zelanda (5:30 a.m.), se jugarán en el Estadio Nacional de Tokio, el lunes.

* Con información de www.fepafut.com