Panamá participa en la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

La delegación de Panamá participó en la ceremonia de inauguración de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, en Senegal, donde atletas de 205 delegaciones desfilaron en el inicio de esta cita deportiva, la primera que se celebra en el continente africano.

Los abanderados panameños fueron Lía Córdoba, de boxeo, y Raúl Antadillas, de natación, quienes encabezaron la representación nacional. En el desfile también participaron deportistas de natación, judo y futsal masculino.

La delegación está integrada, además, por Karla Carrizo, de natación; Julieta Escobar, de judo, y los integrantes de la selección juvenil masculina de futsal: George Campbell, Duan Ramírez, Eliecer Díaz, Joel Saravia, Jahzeel Tenorio, Jonathan Mendoza, José Almoguea, Josué Als, Michael Mosquera y Víctor Carrasco.

Las competencias para Panamá comenzarán el 2 de noviembre. Julieta Escobar será la primera en salir al escenario, con su combate de judo programado para las 5:00 a.m., hora panameña. Por su parte, el equipo masculino de futsal debutará a las 10:30 a.m. frente a Afganistán, en la fase de grupos.