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Panamá se hace sentir

El equipo panameño, que participa por primera vez en el certamen, ya ha ganado medallas y espera lograr más

Panamá se hace sentir
Cortesía Comité Paralímpico de Panamá | Jugadoras de la selección de goalball femenino en un partido durnate los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, en Colombia.
Panamá se hace sentir
Roberto Robinson
07 de julio de 2026

Panamá ha dicho presente en los II Juegos Parasuramericanos 2026, en Valledupar, Colombia. El equipo canalero participa en la justa en 6 deportes (paraatletismo, fútbol para ciegos, parapowerlifting, goalball, paranatación y paraciclismo).

Al cierre de esta edición periodística, los canaleros se habían colgado 8 medallas, repartidas en las primeras disciplinas en competir: paraciclismo (3 de bronce) y parapowerlifting (2 de oro, 2 de plata y 1 de bronce).

Los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 reúnen a 1,064 para atletas provenientes de 11 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Las competencias, en 13 disciplinas deportivas, iniciaron el pasado 2 de julio y culminarán el próximo 15 del mismo mes en Valledupar y la subsede de Codazzi, de cara al ciclo paralímpico de Los Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028, en Estados Unidos.

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60
conforman la delegación de Panamá a estos juegos: 39 son atletas.
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