Panamá sigue en el Top-10 mundial en béisbol

Panamá cerrará el año 2025 en el octavo puesto del Ranking mundial de béisbol, de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (World Baseball & Softball Confederation - WBSC).

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) compartió la publicación oficial de este listado emitida esta mañana por la WBSC.

En sus redes sociales, la WBSC informó que Panamá tiene un total de 2 mil 889 puntos, tras todos los eventos oficiales concluidos este año en varias categorías de edad, excluyendo los torneos de clasificación de la WBSC Américas para la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 de la WBSC y la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 de la WBSC, ya que la clasificación final de ambos torneos aún está pendiente, y apuntando a mejorar, cuando se juegue el Clásico Mundial 2026 en el mes de marzo próximo.

El líder sigue siendo Japón, ahora con un gran total de 6 mil 676 puntos, posición que mantiene desde hace ya varias temporadas, seguido de Taiwán (5 mil 112 puntos), Estados Unidos en tercer lugar (4 mil 283), Korea (4 mil 192), Venezuela (3 mil 612), México (3 mil 605) y Puerto Rico (3 mil 536).

Después de Panamá, viene Cuba en la posición 9, con un gran total de (2 mil 858 puntos), Países Bajos (2 mil 690), Australia (2, 591) y Dominicana en la casilla 12 con un total de (2 mil 254).