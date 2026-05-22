Panamá Sub-17 de fútbol se despidió del Torneo Internacional Canteras de América

La Selección Masculina Sub-17 de Panamá concluyó su actividad en el Torneo Internacional Canteras de América llevándose el segundo lugar en la Copa de Plata tras caer esta tarde ante el equipo de las divisiones inferiores del club brasileño Gremio por 2 a 0 en un partido disputado este viernes 22 de mayo en las instalaciones del Complejo Jorge Griffa en Rosario, Argentina.

El torneo en Argentina sirvió de preparación para los dirigidos por el entrenador Felipe Baloy con miras a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026, a realizarse en el mes de noviembre.

La escuadra panameña venía de avanzar a la final de la Copa de Plata luego de vencer en las semifinales al club argentino Gimnasia Esgrima la Plata en la tanda de penales tras concluir el partido con un empate 0 a 0. En total, Panamá Sub-17 disputó 5 partidos en el Torneo Canteras de América 2026 para un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas.

Resultados

Grupo C

17 de mayo

Panamá 1-0 Alianza Lima (PER)

Gol: Thiago Chalmers (PAN) – penal – min 63

Grupo C

18 de mayo

Panamá 0-3 Peñarol (URU)

Grupo C

19 de mayo

Panamá 1-1 Paraguay

Gol: Autogol

Semifinales

21 de mayo

Copa de Plata

Panamá 0-0 Gimnasia Esgrima LP

Final

22 de mayo

Copa de Plata

Panamá 0-2 Gremio