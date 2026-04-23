Panamá suma medallistas

En el tercer día de competencias del Taekwondo de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, ayer, dos atletas panameños se subieron al podio de vencedores.

En la modalidad Kyorugui (combate), Sebastián Lasso y Amira Grira se colgaron, cada uno, una medalla de bronce en sus respectivas categorías medallas. Lasso, en los -63kg, venció (2-0) en Cuartos de Final al boliviano Fabián Villanueva; en semifinales, fue superado (0-2) por Gabriel Fonseca, de Brasil. En tanto, Grira, también en los -63kg, pero en la rama femenina, fue superada (0-2) por la argentina Melissa González en semifinales.

Hoy, cierra la competencia de Taekwondo, que se celebran en el Centro de Combates, en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá. Con estas dos preseas, la delegación nacional suma 19 metales (4 de oro, 3 de plata y 12 de bronce). Siendo los atletas de deportes de combate (Boxeo, Judo, Lucha y Taekwondo) los estandartes del país, pues han conquistado 12 preseas (3 de oro, 1 de plata y 8 de bronce).

El resto de las medallas se reparten en Flag Football, Natación, Gimnasia Artística, Fútbol y Surf.