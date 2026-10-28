Panamá suma otro podio internacional en cita de Jiu-Jitsu

El atleta panameño Jorge Calviño Mudarra volvió a destacar en el escenario internacional al conquistar el tercer lugar en la categoría cinturón negro, Feather (70 kg), del Rome International Open de la International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), celebrado este martes en Italia.

El resultado llega pocos días después de que Calviño consiguiera la medalla de bronce en el Battle of the Midlands, en Leicester, Reino Unido, en su debut competitivo en la lucha olímpica. Dos podios en disciplinas distintas que reflejan su capacidad para afrontar nuevos desafíos y mantenerse competitivo en escenarios internacionales.

En Roma, el panameño volvió a medirse con competidores de alto nivel en una de las categorías más exigentes del jiu-jitsu brasileño, sumando otro resultado destacado a su trayectoria deportiva.

Más allá de las medallas, Calviño resaltó el valor de la perseverancia, el aprendizaje y el respaldo de quienes lo acompañan en su carrera.

“Esto va más allá de ganar medallas: se trata de mantener la constancia, tener el valor de volver a intentarlo y la humildad para aprender tanto de las derrotas como de los triunfos. Gracias a mi equipo, patrocinadores, familia y amigos por acompañarme en este camino. Esto continúa; vienen más desafíos”.

Con este nuevo podio, Jorge Calviño Mudarra reafirma su compromiso con el alto rendimiento y continúa llevando la representación panameña a competencias internacionales, tanto en el jiu-jitsu brasileño como en nuevos escenarios de los deportes de combate.