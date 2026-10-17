Deportes

Panamá U18 de béis va al Premundial con la convicción de sacar buenos resultados

Panamá U18 de béis va al Premundial con la convicción de sacar buenos resultados
R.Robinson | Abel Rodríguez, el capitán de la selección U18 de béisbol de Panamá, muestra los modelos de la playera del equipo para el Premundial en República Dominicana.
Panamá U18 de béis va al Premundial con la convicción de sacar buenos resultados
R.Robinson | Franz Wever Guerra, vicepresidente de Fedebeis, entrega bolsa con la indumentaria a uno de los peloteros.
Panamá U18 de béis va al Premundial con la convicción de sacar buenos resultados
R.Robinson | Parte de los jugadores pertenecientes a la Selección U-18.
Roberto Robinson
17 de octubre de 2026

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) realizó este sábado 17 de octubre el acto de presentación, abanderamiento y entrega de indumentaria a los 20 jugadores de la Selección Nacional U18 de Béisbol de Panamá que competirá en el Campeonato Panamericano (Premundial de Béisbol U18), el cual se disputará entre el 22 y 29 de octubre en República Dominicana.

”Nos declaramos preparados para lo que viene. Para nadie es un secreto que será un torneo muy complicado, pero nosotros tenemos un equipo bien conformado. Al inicio teníamos unas dudas sobre el equipo, pero poco a poco fuimos conformando y tenemos un equipo bastante competitivo”, indicó el mánager Rodrigo Merón.

”No vamos a pasear a Dominicana, tenemos un compromiso con nuestro país, con nuestras familias. Vamos allá a hacer nuestro mayor esfuerzo, todos, jugadores y cuerpo técnico, y a buscar uno de los cuatro cupos para el Mundial de 2027”, agregó.

El equipo mantuvo su etapa de preparación por casi 40 días en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera.

Por su parte, Abel Rodríguez, el capitán de la selección, dijo que “tengo la responsabilidad de llevar al equipo de ser campeones. Es un honor muy grande ser el capitán. Vamos a hacer un excelente trabajo, a dar lo mejor de cada uno y dejar a Panamá en alto”.

Franz Wever Guerra, vicepresidente de Fedebeis, aseguró que “este equipo no solamente va a representar al país, sino también la fe, esperanza y resistencia del pueblo panameño, que, pese a todas las vicisitudes, Panamá está en pie, y este equipo va a hacer el trabajo para sacar un buen resultado en este Premundial”.

Tanto jugadores como cuerpo técnico de la selección y dirigentes de la Fedebeis enviaron un mensaje de resiliencia y solidaridad a los damnificados por el sismo del pasado 9 de octubre.

Por su boleto al Mundial

El certamen internacional reunirá a 12 naciones de América que batallarán por uno de los cuatro boletos disponibles para la Copa Mundial de Béisbol U18 de la WBSC, programada para celebrarse en China en el año 2027.

Panamá U18 quedó ubicada en el Grupo C junto a las representaciones de Colombia, Canadá y Puerto Rico.

El debut de la tropa panameña será este jueves 22 de octubre frente a Puerto Rico a las 3:00 pm hora de República Dominicana (2:00 pm hora de Panamá) en el complejo de béisbol de la IPL (International Prospect League) en territorio quisqueyano.

  • $!Panamá U18 de béis va al Premundial con la convicción de sacar buenos resultados
  • $!Panamá U18 de béis va al Premundial con la convicción de sacar buenos resultados
  • $!Panamá U18 de béis va al Premundial con la convicción de sacar buenos resultados
  • $!Panamá U18 de béis va al Premundial con la convicción de sacar buenos resultados

NÓMINA OFICIAL DE PANAMÁ U18:

LANZADORES:

Abel Rodríguez

Joel Richards

Deyner Serna

Yeremy De León

Christian González

César Berríos

Dustin Pitti

David Rodríguez

RECEPTORES:

Yadier Fuentes

Néstor Ramos

CUADRO INTERIOR:

Winston Alonso

Caleb Rivera

Renso Tenas

Daniel Méndez

JARDINEROS:

Carlos Sánchez

Danel Long

Edward Delgado

Jonathan Ramos

UTILITY:

Xavier Waldron

Lucas López

CUERPO TÉCNICO Y DELEGACIÓN:

Mánager: Rodrigo Merón

Coaches: Maruis Loupadirere, Sebastián Arroyo, Yoni Lasso, Isaías Velásquez

Trainer: Willy Serrano

Coordinador U18: Rogelio Castillo

Tags:
Panamá
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Béisbol
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República Dominicana
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Premundial
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Selección U18
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