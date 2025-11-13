Panamá vence 3-2 a Guatemala con doblete de Cecilio Waterman

La selección de Panamá logró una importante victoria como visitante al derrotar 3-2 a Guatemala en el estadio El Trébol, en un partido correspondiente a las eliminatorias rumbo al Mundial.

El equipo panameño tomó ventaja con un doblete de Cecilio Waterman, quien se convirtió en la figura del encuentro durante el primer tiempo.

Guatemala respondió, en el segundo tiempo, con dos anotaciones que mantuvieron el duelo cerrado hasta el final, pero no le alcanzó para evitar la derrota.

Más tarde, un gol adicional de José Fajardo, amplió la cuenta a favor de Panamá.

Tras cinco partidos disputados, la tabla muestra a Surinam y Panamá igualados con 9 puntos, mientras que Guatemala (5 puntos) y El Salvador (3 puntos).