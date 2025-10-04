Panamá vence a Cuba y sella su boleto al Mundial U23

La Selección Nacional de Panamá U23 aseguró su puesto en el Mundial de Nicaragua 2026 tras una dominante victoria sobre Cuba en las semifinales del Premundial.

El vibrante encuentro, celebrado la noche del viernes, culminó con un marcador de 7 carreras a 2 a favor de la novena panameña, que ahora buscará la medalla de oro en su propia casa.

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) confirmó la clasificación y el pase a la final del torneo que cierra su actividad este fin de semana en Panamá Oeste.

García da una “clínica de pitcheo”

El héroe indiscutible de la jornada fue el lanzador derecho Jorge García. El joven demostró una maestría absoluta en el montículo, trabajando la ruta completa y dando una verdadera “clínica de pitcheo” a los toleteros cubanos.

García limitó a Cuba a solo 7 imparables y 2 carreras limpias, sin otorgar bases por bolas y pasando por la “guillotina” a 8 bateadores por la vía del ponche. Una actuación monumental que le valió el triunfo. La derrota recayó en el también derecho José Bermúdez.

Bateo oportuno y defensa impecable

Panamá capitalizó sus oportunidades con racimos clave de carreras: una en la primera entrada, un explosivo cinco en la sexta y una más en la séptima. La ofensiva nacional conectó 8 hits y fue respaldada por una defensa de lujo que no cometió errores en el terreno del estadio Mariano Rivera.

Por Cuba, las únicas dos anotaciones llegaron en la baja de la segunda entrada, cortesía de un cuadrangular del toletero Raidel Sánchez con un corredor a bordo.

Los mejores a la ofensiva por Panamá fueron:

- Héctor Rayo, quien se fue de 3-2 con 3 carreras remolcadas (un factor clave en la victoria).

- Germain Ruiz, con una noche productiva de 4-2.

- También destacaron Yeremy Lezcano (3-1), Edwin Hidalgo (2-1) y Adrian Sugastey (3-1).

¡A pelear por el oro!

Con el boleto mundialista en el bolsillo, Panamá tiene una cita con la historia este sábado por la noche cuando se enfrente a Puerto Rico por la medalla de oro del Premundial. El partido está programado para iniciar a eso de las 8:10 p.m.

Antes, a las 3:00 p.m., Cuba y México se enfrentarán por el tercer lugar y el último cupo disponible para el Mundial U23 de 2026.