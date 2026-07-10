Panamá vuelve a ser epicentro de la gimnasia con dos eventos

ml | La Arena Roberto Durán, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá, será escenario de dos competencias de gimnasia de alto nivel. Primero, el Campeonato Nacional de Gimnasia 2026, con más de 500 atletas inscritos para las modalidades de gimnasia Artística (masculina y femenina), Rítmica, Trampolín y Aeróbica, del 9 al 12 de julio.

Los boletos disponibles en taquilla, el día del evento. Ya para la semana del 15 al 19 de julio, se disputará la Copa Panamericana de Clubes USAG, de gimnasia Artística, que reunirá a unos 111 clubes, 1,750 atletas (de 5 hasta los 17 años, tanto en las ramas masculinas como femeninas) y 300 entrenadores de 22 países del continente americano.

Las entradas se comercializan en la plataforma ticketplus.