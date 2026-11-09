Panameña de 11 años gana categoría Sub-21 en competencia de surf en Costa Rica

La surfista panameña Juliette Van Godtsenhoven, de 11 años, consiguió el primer lugar de la categoría Sub-21 en la fecha inaugural de la Conferencia de Centroamérica y Puerto Rico 2026-2027 de la Asociación Nacional de Surfing Escolar de Estados Unidos (NSSA, por sus siglas en inglés).

La competencia se realizó el 7 y 8 de noviembre en Playa Jacó, Costa Rica, con la participación de 90 deportistas de 12 países. Con este resultado, Van Godtsenhoven se convirtió en la primera mujer en ganar la categoría Sub-21 en esta conferencia regional.

“Estoy muy emocionada de ser la primera chica que alcanza esta victoria en la región de Centroamérica porque las competencias de la Asociación siempre tienen muy buen nivel”, expresó la surfista.

La atleta, quien reside en Playa Venao, provincia de Los Santos, explicó que una ola izquierda le permitió conseguir una puntuación que la colocó en el primer puesto, posición que mantuvo durante toda la serie.

Van Godtsenhoven formó parte de la selección nacional de Panamá que compitió en el Campeonato Mundial Junior de Surf en El Salvador este año. También ocupó el quinto lugar del Circuito Nacional de Surf de Costa Rica 2026.

La Conferencia de Centroamérica y Puerto Rico continuará con otras cuatro fechas en Costa Rica: el 12 y 13 de diciembre en Santa Teresa de Cóbano; el 20 y 21 de febrero de 2027 en Tamarindo, Avellanas o Playa Hermosa, en Guanacaste; el 13 y 14 de marzo en Playa Cieneguita, Limón; y el 8 y 9 de mayo en Playa Hermosa de Garabito.