Panameña Nataly Delgado pierde su cinturón, pero el orgullo sigue intacto

“¡Panamá, siempre será un orgullo representarte!”. Así cierra un escrito publicado por la boxeadora panameña Nataly Delgado, en su cuenta de Instagram, horas después de haber perdido su combate de unificación de los títulos supermosca de la Asociación Mundial (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), ante la mexicana Irma ‘Torbellino’ García.

Delgado, que se identifica como “La cholita de pies descalzos”, en la publicación donde muestra fotos de ella siendo una niña y una reciente al pesaje previo al pleito, reconoció estar “triste” por la derrota. “Esta vez no pude cumplir la meta y me duele no haberles regalado esa victoria”, indica el texto, en el cual agradece a Dios, a su equipo de trabajo, a su familia, patrocinadores, a todos los que la apoyaron, a promotora del combate (Most Valuable Promotions), entre otros. Además, dedicó palabras de reconocimiento a su rival: “Irma García, gracias y felicidades por este gran combate. Compartir el ring contigo ha sido un honor y una experiencia llena de enseñanzas. Mi respeto y admiración por la gran deportista y persona que eres”.