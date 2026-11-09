Panameña Nataly Delgado pierde su cinturón, pero el orgullo sigue intacto

La veragüense perdió por decisión unánime ante García, tras completar diez asaltos. Los tres jueces favorecieran a la mexicana con tarjetas de 97-92, quien ahora es la campeona FIB y AMB de las 115 libras. El combate fue parte de una función celebrada el pasado 8 de noviembre en Arlington, Texas, Estados Unidos. Delgado, de 32 años, queda con récord de 21-8-2; mientras que García, de 45 años, deja su marca en 27-5-1. La pugilista panameña recibió, a través de las redes, decenas de ánimo, tanto de fanáticos como de figuras del deporte nacional, los cuales ella agradeció.