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Panameña Nataly Delgado pierde su cinturón, pero el orgullo sigue intacto

Panameña Nataly Delgado pierde su cinturón, pero el orgullo sigue intacto
Cortesía | La panameña Nataly Delgado y la mexicana Irma ‘Torbellino’ García en su combate de boxeo.
Redacción Web
09 de noviembre de 2026

“¡Panamá, siempre será un orgullo representarte!”. Así cierra un escrito publicado por la boxeadora panameña Nataly Delgado, en su cuenta de Instagram, horas después de haber perdido su combate de unificación de los títulos supermosca de la Asociación Mundial (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), ante la mexicana Irma ‘Torbellino’ García.

Delgado, que se identifica como “La cholita de pies descalzos”, en la publicación donde muestra fotos de ella siendo una niña y una reciente al pesaje previo al pleito, reconoció estar “triste” por la derrota. “Esta vez no pude cumplir la meta y me duele no haberles regalado esa victoria”, indica el texto, en el cual agradece a Dios, a su equipo de trabajo, a su familia, patrocinadores, a todos los que la apoyaron, a promotora del combate (Most Valuable Promotions), entre otros. Además, dedicó palabras de reconocimiento a su rival: “Irma García, gracias y felicidades por este gran combate. Compartir el ring contigo ha sido un honor y una experiencia llena de enseñanzas. Mi respeto y admiración por la gran deportista y persona que eres”.

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La veragüense perdió por decisión unánime ante García, tras completar diez asaltos. Los tres jueces favorecieran a la mexicana con tarjetas de 97-92, quien ahora es la campeona FIB y AMB de las 115 libras. El combate fue parte de una función celebrada el pasado 8 de noviembre en Arlington, Texas, Estados Unidos.

Delgado, de 32 años, queda con récord de 21-8-2; mientras que García, de 45 años, deja su marca en 27-5-1.

La pugilista panameña recibió, a través de las redes, decenas de ánimo, tanto de fanáticos como de figuras del deporte nacional, los cuales ella agradeció.

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