Panameño triunfa en combate de Muay Thai

El peleador panameño Yovanis Decroz fue parte de la cartelera Patong Fight Night de Muay Thai, este 27 de noviembre, en el Patong Boxing Stadium, de Phuket, Tailandia, llevándose la victoria por decisión contra el francés Ricardo Sousa, en un pleito pactado a 5 asaltos en los 72 kg.

“Fue una pelea súper reñida, pero estuve siempre enfocado. Tenía un gran miedo que era de perder y no quería perder y me metí esto en la cabeza, no quería perder y salí con todo a la pelea. Estaba dispuesto a dejar la vida en el ring, con tal de salir victorioso, con tal de dejar a Panamá en alto”, indicó el atleta experto en Artes marciales mixtas, Jiu-Jitsu y Kickboxing.

Decroz, quien lleva 11 meses viviendo en Tailandia, representó a la Academia Bantao Muay Thai y MMA Boxing, demostrando el orgullo panameño y dejando la bandera de Panamá en alto fuera de su país.