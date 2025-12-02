Panas destacan en el surf bolivariano

El surf panameño volvió a demostrar porque está considerado uno de los mejores del continente. En esta disciplina de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, en Perú, el equipo panameño acabó con 4 preseas.

En la modalidad Bodyboard, Verónica Correa se llevó el oro, y Edwin Núñez se colgó plata. Correa venció (9.33 a 7.00) a Solange Calderón, de Perú, en su primer duelo del día. Posteriormente, en la final, derrotó (8.87 a 8.04) a la venezolana Rosmarky Álvarez, rival que en Ronda 1 había superado a la panameña.

En tanto, Núñez se impuso (13.67 a 8.66) a Jesús Arocha, de Venezuela, para clasificar a la final y, en un apretado cierre, fue superado (14.03 a 14.50) por el local Cristopher Bayona. Otro medallista de plata fue - Edonays Caballero, en Stand Up Paddle (SUP) Race, en la rama masculina, al hacer recorrido en 27:26.00 minutos.

El ganador de la prueba fue el local Itzel Delgado (22:44.00min) y completó el podio Andrés Rodríguez-Veliz (27:38.00min), también de Perú. En tanto, Kai Gale Grani se adjudicó la medalla de bronce en Shortboard masculina, al ser superado (6.77 a 17.50) en su duelo contra el local Alonso Correa, el pasado sábado.

Otros surfistas canaleros terminaron en 4to, 5to y 6to puestos en las demás modalidades. Con estos resultados, Panamá se ubicó en el segundo lugar entre las seis delegaciones deportivas que competían en el surf bolivariano.

Perú fue el gran ganador, con 14 preseas (7 oro, 1 plata y 6 bronce) y Chile, con solos 2 de plata, cerró el podio. Cabe señalar que en los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025, en Guatemala, durante octubre pasado, el equipo canalero cosechó nueve medallas, coronándose como el máximo ganador de esta disciplina en esa justa regional.