Panini lanza en Panamá el álbum oficial del Mundial FIFA 2026

El álbum Panini del Mundial FIFA 2026 fue presentado oficialmente este martes, 5 de mayo, en un acto celebrado en el Town Center Costa del Este, con la participación de figuras del fútbol local y jugadores de la selección nacional.

Decenas de fanáticos asistieron al evento y pudieron conocer de primera mano esta nueva edición, que incluye 980 stickers, 112 páginas y contenido de las 48 selecciones participantes.

El álbum ya se encuentra disponible en distintos puntos del país, como supermercados y farmacias, y cuenta con dos presentaciones: tapa dura y tapa suave.