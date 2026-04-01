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Parkour: “Habilidad sin límites”

La academia busca que esta disciplina deje de ser vista como una actividad urbana y sea reconocida como un deporte

Parkour: “Habilidad sin límites”
Cortesía | Algunos Estudiantes y entrenadores en la entrega de certificados.
Parkour: “Habilidad sin límites”
Cortesía | Carlos Centella durante las prácticas de Parkour.
Parkour: “Habilidad sin límites”
Cortesía | Entrenador y Anthony Sánchez.
Parkour: “Habilidad sin límites”
Parkour: “Habilidad sin límites”
Yalena Ortiz
01 de abril de 2026

Lynx Parkour Academy es una escuela fundada en 2025 con un programa diseñado para desarrollar coordinación, fuerza, movilidad, confianza y control corporal a través del Parkour de forma segura, explica su fundador, Carlos Centella.

Con el lema “Habilidad sin límites”, este espacio deportivo ofrece clases para niños de entre 5 y 13 años. A los interesados se les realiza una clase de prueba para evaluar su adaptación al entrenamiento y permitirles conocer la metodología de la academia; posteriormente, pueden inscribirse en los programas mensuales.

Las categorías son: Lynx Cubs: 5 a 6 años (nivel inicial); Lynx Core 1: 7 a 8 años (nivel formativo); Lynx Core 2: 9 años en adelante (nivel intermedio) y Lynx Alfa: nivel avanzado y competitivo.

Todo el programa está bajo la supervisión de Carlos Centella, entrenador certificado y uno de los primeros jueces internacionales aprobados por la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) en Panamá. Entre sus participaciones más destacadas se encuentra el 3er Panamericano Abierto de Parkour 2025, donde ejerció como juez en representación de su país.

“Actualmente, nuestro enfoque principal está en el desarrollo del parkour infantil formativo, creando una base sólida para el crecimiento de esta disciplina deportiva en nuestra comunidad. Nuestro objetivo es seguir creciendo como academia, ampliar nuestros grupos de entrenamiento y continuar formando atletas”, explicó Centella.

El entrenador señaló que, entre los principales retos, se encuentra promover más el Parkour, pues hay un desconocimiento entre la población.

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Años en adelante se reciben estudiantes para adiestrar en el deporte.
Estudiante destacado

ml | Actualmente uno de los atletas destacados es Anthony Sánchez, de 10 años, quien forma parte del grupo avanzado Alfa. Anthony se encuentra en proceso de preparación y desarrollo competitivo dentro de la academia, con proyección para participar en competencias de parkour a nivel internacional.

Además se trabaja en la preparación para participar en competencias internacionales en las que hemos sido invitados en México y Costa Rica, a finales de año, y así impulsar el crecimiento del parkour competitivo en Panamá.

“Muchas personas aún no saben que existen competencias oficiales, reglamentos y entrenadores certificados. También sería positivo contar con más espacios públicos adaptados para esta disciplina, así como el impulso de eventos y competencias a nivel nacional que ayuden a seguir promoviendo el deporte”.

De interés

Entrenamientos en La Chorrera, Calle Sexta Sur, en un espacio adaptado para el parkour infantil.

La matrícula tiene un costo de B/.60.00 y las mensualidades comienzan desde B/.110.00, dependiendo de la frecuencia de entrenamiento.

Las inscripciones a través del 6614-1705 y en su cuenta de la red social Instagram: @lynxparkour

El parkour fue reconocido oficialmente como disciplina competitiva y es regulado por la International Gymnastics Federation (FIG).
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