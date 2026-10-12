Partido de Champions asiática del Al Nassr retrasado por una alerta en Riad

El inicio del partido de Liga de Campeones asiática entre el club saudita de Cristiano Ronaldo, Al Nassr, y el equipo uzbeko Neftchi Fargana fue retrasado una hora el lunes, tras el anuncio por la coalición dirigida por Arabia Saudita de la intercepción de un misil lanzado por los hutíes en dirección a Riad.

La coalición militar liderada por Arabia Saudita contra los hutíes anunció haber interceptado un misil balístico tirado por los hutíes, movimiento proiraní, sobre la capital saudita.

Las gradas del estadio Al-Awal Park presentaban muchas butacas vacías para este encuentro, inicialmente previsto a las 21h15 locales (18h15 GMT).

La megafonía del estadio indicó que la situación era segura y que el partido se disputaría, y se pidió a los espectadores que se quedasen en sus butacas.

Sin embargo, la cadena oficial que difundía el partido indicó que "el inicio había sido retrasado" una hora, para arrancar a las 22h15 (19h15 GMT).

Poco antes, los corresponsales de la AFP informaron haber escuchado detonaciones en Riad. Al mismo tiempo, habitantes de la capital recibieron en sus teléfonos una alerta indicando: "La región está expuesta a una amenaza aérea hostil. Mantengan la calma y manténganse en sus hogares o en un lugar seguro, lejos de ventanas y puertas, y continúen siguiendo las indicaciones de la defensa civil".

Después, la coalición anunció haber "interceptado y destruido un misil balístico lanzado por los hutíes en dirección a Riad".

Riad recientemente ha recibido ataques sin precedentes desde el inicio de los conflictos en Yemen en 2014 entre los hutíes, apoyados por Irán, y las fuerzas gubernamentales, a las que la coalición militar dirigida por Arabia Saudita asistió con mano dura el año pasado.

El incidente no perturbó a Cristiano Ronaldo, que antes del descanso anotó el gol 981º de su carrera. Al Nassr ganaba 2-1 a la hora de partido.