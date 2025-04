Pastore: "El PSG tiene a los jóvenes que serán los mejores del mundo"

Javier Pastore sigue hablando del París Saint-Germain en primera persona del plural. Impresionado por la trayectoria de su exequipo y confiado en que por fin sea el año de la conquista de la Champions, considera que cuenta con los "mejores jóvenes del mundo", señala en una entrevista con la AFP.

Retirado y nuevo aficionado al pádel, el argentino, 36 años en junio, vive en Madrid y estudia gestión de clubes. En 2011 su aterrizaje en la capital francesa abrió la nueva era del PSG.

Visita a menudo el Parque de los Príncipes, la última vez para vivir el 3-1 ante el Aston Villa en la ida de los cuartos de Champions.

Pregunta: ¿Cómo ve al PSG antes de la cita clave de la temporada?

Respuesta: "Es un equipo muy sólido, habíamos arrancado el campeonato medio tímidos pero la mejora que han tenido colectivamente es increíble. Es un equipo muy tranquilo en fase defensiva y ofensiva, paciente, que sabe esperar la situación justa. Y los jugadores de delante son muy buenos; Dembélé, Doué, Barcola, Kvaratskhelia ... En cualquier momento marcan la diferencia y hacen un gol".

P: ¿Qué consiguió transmitir Luis Enrique a un equipo que había perdido a Kylian Mbappé?

R: "El entrenador tenía mucha confianza en la calidad de sus jugadores para tratar de armar un equipo que jugara colectivamente y defendiera colectivamente. Es algo que hacía muchísimos años que no se veía en el PSG. Es un equipo superjoven, de mucho talento y con margen de crecimiento. Al técnico le gustan los jugadores jóvenes porque los hace crecer, les transmite más fácil. El PSG tiene los jóvenes que van a ser los mejores en los próximos cinco o diez años en el fútbol mundial".

P: ¿Es el PSG más sólido desde la llegada del fondo soberano catarí (2011)?

R: "Podemos decir que sí hoy, por ahí pierde mañana y vamos a decir que era igual a todos los años anteriores (risas). Pero este equipo nos hace ilusionar con que este año se llegue a la final de Champions... Luego es fútbol y son partidos, hay otros equipos muy buenos".

P: ¿Qué jugador de la nueva hornada le llena el ojo?

R: "A mí (Désiré) Doué me gusta muchísimo. Vine a ver uno de los primeros partidos y no jugaba nunca pero vi que habían hecho una inversión muy grande... Tres meses después es el jugador casi más desequilibrante del equipo junto con (Ousmane) Dembélé que está en gran forma. También Joao Neves, que tiene el control del centro del campo, juega sencillo, lo hace todo bien, defiende, desmarques en ataque... Verlo tan joven, haciéndolo todo tan fácil en el PSG como si tuviese 30 años es impresionante".

P: Hablemos de Argentina. Queda poco más de un año para defender título en el Mundial 2026.

R: "Pasó rapidísimo, es increíble, parece que fue ayer... Argentina es un equipo muy sólido, contra quien juegue lo hace siempre bien. No importan los jugadores que el técnico convoque. Es una dinámica que viene desde 2019-2020. A mí me tocó pasar años no tan lindos en la selección".

P: El equipo es incluso capaz de adaptarse a la ausencia de Messi...

R: "Confían mucho en ellos mismos. Cuando está Leo siempre es un plus, además él se integra bien en este grupo. Eso es superimportante porque se puede ser el mejor del mundo y no encajar de la mejor manera en el juego colectivo. Luego Leo entiende el juego y cuando le toca estar siempre es importante".

P: ¿No hay Mundial sin Leo no?

R: "¡No lo vemos! ¡Tiene que estar en este y en el próximo!".