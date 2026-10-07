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Patinaje en crecimiento

Elite Rollers consolida el patinaje panameño internacionalmente, mientras exige infraestructura adecuada para entrenar con seguridad

Patinaje en crecimiento
cortesía | Patinadores de la academía en evento internacional.
Patinaje en crecimiento
Cortesía | Patinadora durante las clases.
Patinaje en crecimiento
ML | Jóvenes patinadoras.
Patinaje en crecimiento
Patinaje en crecimiento
Yalena Ortiz
07 de octubre de 2026

Bajo el lema “Formando los patinadores más rápidos de Panamá”, la academia Elite Rollers Panamá se ha consolidado como una de las principales escuelas de patinaje de carreras del país.

Fundada en 2017 con sus primeras clases en la provincia de Colón, la organización promueve el desarrollo infantil y juvenil en esta disciplina, impulsando el talento desde sus bases hasta llevarlo a la alta competencia internacional.

Su filosofía formativa se fundamenta en un esquema progresivo y por niveles, adaptado a la edad y destreza de cada atleta. El programa se estructura en tres grupos: Iniciación, diseñado para niños que están aprendiendo a dominar los patines; Pre Club, orientado a quienes manejan la técnica básica y comienzan su transición al patinaje de velocidad; y Club, integrado por deportistas que entrenan para optimizar su rendimiento en torneos de alto nivel.

Desde su fundación, Elite Rollers ha representado a Panamá en importantes escenarios internacionales. La academia ha competido en tres Campeonatos Panamericanos de Escuelas (Guarne 2023, Ibagué 2024 y Envigado 2025), en un Panamericano de Clubes (Guarne 2026) y en dos Centroamericanos de Naciones (Chiquimula 2024 y San José 2025).

Pese a este crecimiento, el club enfrenta desafíos, como la falta de patinódromos con superficies y dimensiones reglamentarias para entrenar con seguridad a velocidades de entre 20 y 40 km/h. Por ello, la academia busca alianzas con el Ministerio de Educación para masificar este deporte en el sistema escolar y con diversas alcaldías para habilitar espacios adecuados.

Sus próximos compromisos internacionales son el Centroamericano de Naciones en Guatemala 2026 y el Panamericano de Clubes 2027.

$!Patinaje en crecimiento
2017
se fundó la academia en la provincia de Colón.
Atletas destacados

ml | Entre los talentos que forman parte de Elite Rollers sobresalen Alee Marie Luna (9-10 años), Marian Piedrahita (9-10 años), Dalenis Michelle Garay Caballero (11-12 años), Thaliana Cruz Pacheco (11-12 años), Kiann Pérez (11-12 años) y Sofía Pérez (15 años, Pre Juvenil), todas con proyección internacional y participación en regionales. Su mayor logro hasta la fecha es la medalla de plata obtenida por Thaliana Cruz, de la Selección de Panamá, en la prueba de Carriles, categoría 11 y 12 años, en el Centroamericano de Naciones 2025.

“En Panamá hay mucho talento, pero necesitamos escenarios adecuados y un programa nacional que fomente el patinaje de carreras. Nosotros seguiremos trabajando para que más niños descubran este deporte y lleguen lejos”.

De interés

Lugares de entrenamiento: Panamá Oeste: Hato Montaña frente al Machetazo y Sport Center Costa Verde. Ciudad de Panamá: Complejo Deportivo Roberto Kelly y Cinta Costera.

Forma de contacto: Instagram @elite.rollers, teléfonos 6250-5929 / 6810-6570, correo electrónico: [email protected]. Sedes en Islas de Montelimar, La Chorrera y Amador.

Los interesados pueden tomar una clase de prueba y, si deciden seguir, cancelar una inscripción de B/.60 que incluye uniforme y gorra, con mensualidades según frecuencia de entrenamiento.

La metodolgía empieza con nivel escuela: caminantes, nivel 1-3, cuyo objetivo es que amen la sensación de patinar.
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