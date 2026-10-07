$!Patinaje en crecimiento

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Entre los talentos que forman parte de Elite Rollers sobresalen Alee Marie Luna (9-10 años), Marian Piedrahita (9-10 años), Dalenis Michelle Garay Caballero (11-12 años), Thaliana Cruz Pacheco (11-12 años), Kiann Pérez (11-12 años) y Sofía Pérez (15 años, Pre Juvenil), todas con proyección internacional y participación en regionales. Su mayor logro hasta la fecha es la medalla de plata obtenida por Thaliana Cruz, de la Selección de Panamá, en la prueba de Carriles, categoría 11 y 12 años, en el Centroamericano de Naciones 2025.