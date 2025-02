Paula Badosa, en su mejor momento, apunta a volver al WTA Finals

Tras alcanzar las semifinales del Abierto de Australia-2025 y de volver al 'top ten' del tenis mundial femenino, la española Paula Badosa se perfila para jugar el torneo de Mérida y volver al WTA Finals en el que considera el mejor momento de su carrera.

"La verdad que he empezado el año muy bien, haciendo mis primeras semis en un Grand Slam, creo que eso me empuja a tener mucha más confianza, a estar más motivada", dijo Badosa a la AFP.

"Uno de mis objetivos de este año es clasificarme para el WTA Finals y disfrutar el día a día, haciendo lo que más me gusta", añadió la jugadora de 27 años.

Badosa terminó el 2024 ubicada en el duodécimo lugar de la clasificación mundial, pero el haber jugado las semifinales en Australia ante la bielorrusa Aryna Sabalenka la regresó al 'top ten' a comienzos de este año.

"Australia fue un gran torneo para mí, superé muchos obstáculos, muchas barreras; fueron mis primeras semis y mi objetivo es que no sean las últimas. Quiero siempre un paso más, estoy preparada para ello, es cuestión de entrenar, de experiencia, de tiempo, y ojalá pueda estar nuevamente ahí", consideró.

A finales de febrero, Badosa tiene programada su participación en el torneo WTA 500 de Mérida (este de México).

Esta será la tercera ocasión que Badosa juegue un torneo del circuito femenino en México. Antes estuvo en el WTA Finals de 2021, jugado en Guadalajara, y en el WTA 1000 de esa ciudad de 2022.

"Tengo muchas ganas de ir a México, es un país en el que siempre me ha encantado jugar, donde me he sentido muy cómoda con los fans, es como mi segunda casa porque siempre me han acogido muy bien", expresó.

En Mérida, Badosa intentará sacarse las espinas por haberse quedado en las semifinales del WTA Finals de 2021.

Badosa siente que volverá a México fortalecida tras superar aquella fractura en la cuarta vértebra lumbar que le estropeó la temporada 2023 y le causó un sensible descenso en el ránking.

"Han pasado cuatro años... ahora soy una jugadora totalmente diferente que ha pasado por muchas cosas, una lesión de un año, estar fuera del top ten y volver. Todas esas experiencias me han hecho madurar mucho como tenista, pero también como persona, y creo que llego en un momento que quizás sea el mejor de mi carrera", consideró.

Al torneo de Mérida, que se jugará entre el 24 de febrero y el 2 de marzo, Badosa llegará entre las máximas favoritas a ganar el título.

"México siempre está muy bien preparado para los torneos, siempre trata muy bien a los jugadores, cuidan muchísimo la experiencia. Creo que el torneo va a estar a un gran nivel. Me da mucha motivación ir. Estoy con confianza y con ganas de llegar a las rondas finales", remató.