Paulino avanza en los 400m en otra jornada de récords de atletismo en los Centrocaribes

La clasificación de la dominicana Marileidy Paulino a la final de los 400 metros y nuevos récords regionales marcaron la jornada del martes del atletismo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El día les sonrió a México y Colombia, que destacaron en gimnasia artística, mientras Cuba dominó el hockey.

Paulino dio otro paso hacia la defensa de su título de los Juegos, al imponerse en las semifinales con un tiempo de 50.63 segundos y asegurar su presencia en la final del miércoles en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

"Impresionante. Mi deseo era pasar", dijo la campeona olímpica de París 2024.

La "Gacela" dominicana llegó a Santo Domingo con el objetivo de mejorar su mejor marca personal de 47.98, que obtuvo en Tokio en 2025, cuando firmó la tercera mejor marca de la historia.

- Descalificados -

La anfitriona República Dominicana celebró el oro de Yeral Núñez en los 400 metros con vallas, donde se impuso con un tiempo de 48.30 segundos por delante del salvadoreño Pablo Ibáñez (plata) y del mexicano Guillermo Campos (bronce).

"Gracias a Dios por darme esta oportunidad de coronarme campeón en mi país. Siempre confié en mi trabajo y no tuve ninguna presión", afirmó Núñez.

La jornada terminó con un revés para la dominicana con la descalificación del equipo de relevo mixto 4x100 metros, que perdió la medalla de oro por "empujón y obstrucción", según el jurado.

El cuartero estuvo integrado por Mayovanex De Óleo, Fiordaliza Cofil, José González y Liranyi Alonso, quien obtuvo oro en 100 metros el lunes.

Jamaica heredó el primer lugar con un tiempo de 41.06, seguida por Cuba y Puerto Rico. México también fue descalificado en la prueba.

La panameña Gianna Woodruff conquistó los 400 metros con vallas con 53.98 segundos, rompiendo el récord de 54.30 establecido por la jamaiquina Deon Hemmings en Maracaibo 1998.

"Terminamos con mucho esfuerzo. Gracias a mi familia y a mi Panamá. Hago todo para ustedes", dijo Woodruff.

La colombiana Flor Ruiz también volvió a romper su propio récord centroamericano en lanzamiento de jabalina al lograr 67.34 metros en su primer intento.

- Cuba domina el hockey -

En la primera jornada de finales de gimnasia artística, México y Colombia encabezaron la disciplina con dos medallas de oro cada uno.

La mexicana Isabel Escalera Cárdenas se llevó el título del all-arround femenino con 51.450 puntos, mientras que el colombiano Ángel Gabriel Barajas ganó la prueba masculina con 81.100.

"Sé que hice un gran trabajo. Di mi mayor esfuerzo en esta competencia", dijo Barajas, aunque admitió no "salir satisfecho" por cometer algunos errores.

En esgrima, México sumó dos títulos con Máximo Azuela en florete individual masculino y Natalia Botello en sable individual femenino.

Cuba, por su parte, cerró el torneo de hockey con pleno de victorias al conquistar las medallas de oro en las ramas masculina y femenina. En la última final, los cubanos derrotaron a Trinidad y Tobago por 2-1 en penales.

A cuatro días del cierre del certamen, México acumula 123 títulos y un parcial de 277 preseas en el medallero.

Colombia, en el segundo lugar, tiene 60 títulos, seguida por Cuba (33), Venezuela (22) y Puerto Rico (19). Dominicana ocupa la sexta posición con 18 medallas de oro.

-- Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 tras las finales disputadas este martes:

Oro Plata Bronce Total

México 123 83 71 277

Colombia 60 68 50 178

Cuba 33 26 35 94

Venezuela 22 39 67 128

Puerto Rico 19 26 31 76

R. Dominicana 18 18 49 85

Guatemala 11 21 26 58

El Salvador 6 4 9 19

Costa Rica 5 4 12 21

Trinidad y Tobago 5 3 8 16

Panamá 3 6 5 14

Guyana 3 0 1 4

Barbados 1 5 0 6

Honduras 1 4 4 9

Haití 1 1 1 3

Guadalupe 1 0 3 4

Jamaica 0 1 3 4

Bermudas 0 1 2 3

Islas Vírgenes EE. UU. 0 1 1 2

Bahamas 0 1 0 1

Aruba 0 0 2 2

Nicaragua 0 0 2 2

Belice 0 0 1 1