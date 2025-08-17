Pavlyuchenkova quiere recuperar su reinado en el WTA 500 de Monterrey

Con cuatro coronas del WTA 500 de Monterrey en su palmarés, la rusa Anastasia Pavlyuchenkova buscará reinstaurar su reinado en la edición 2025 del torneo, que se jugará del 18 al 23 de agosto y cuya máxima favorita es la estadounidense Emma Navarro.

La historia del torneo de Monterrey comenzó en 2009 y Pavlyuchenkova ha sido una figura determinante en la consolidación del torneo en el circuito femenino.

Con apenas 18 años, la rusa apareció por primera vez en Monterrey en 2010 y ganó el certamen. Este fue el primero de los 12 títulos en singles que lleva en su carrera.

La rusa revalidó el título de Monterrey en 2011 y, tras un año de ausencia, lo volvió a ganar en 2013.

Así, se convirtió en la gran consentida de los asistentes a este torneo, al grado que en la edición de 2015, tras ganar su partido de segunda ronda, recibió una propuesta de matrimonio de un admirador que bajó a la cancha para entregarle un anillo de compromiso.

Pavlyuchenkova volvió a adjudicarse el WTA de Monterrey por cuarta ocasión en 2017. Y, tras ausentarse en las cinco ediciones anteriores, jugará nuevamente el torneo a los 34 años y ubicada en el lugar 33 del ránking mundial.

- Un año difícil -

En la recta final de su carrera, Pavlyuchenkova ha tenido un 2025 de claroscuros. A principos de año, se sobrepuso al virus de Epstein-Barr y semanas después le diagnosticaron la enfermedad de Lyme -provocada por una garrapata-, que le impidíó participar en el Masters 1000 de Indian Wells en marzo.

En junio alcanzó las semifinales del torneo de Eastbourne y en julio llegó a los cuatos de final de Wimbledon tras dejar en el camino a la japonesa Naomi Osaka.

"He pasado por muchas cosas este año. Después de la enfermedad de Lyme tomé antibióticos durante seis semanas, y luego tuve un tirón en los isquiotibiales justo antes de Madrid. Cada vez que intentaba volver, siempre había algo", reveló Pavlyuchenkova.

En Monterrey, la rusa buscará ganar un nuevo título, algo que no logra desde 2018.

- Navarro, invitada especial -

Ubicada en el undécimo lugar del ránking mundial, la estadounidense Emma Navarro fue confirmada apenas el viernes como parte del elenco del WTA 500 de Monterrey, en el que será la primera cabeza de serie.

Navarro ha tenido destellos en este año. Ganó el WTA 250 de Mérida (este de México), llegó a cuartos de final en el Abierto de Australia y a octavos en Wimbledon.

Navarro, de 24 años, es una de las tres jugadoras del top-20 que tendrá el torneo regiomontano, junto con las rusas Ekaterina Alexandrova (16) y Diana Shnaider (20).

El torneo contará con las ganadoras de las cuatro ediciones anteriores: la canadiense Leyla Fernandez (2021, 2022), la croata Donna Vekic (2023) y la checa Linda Noskova (2024), además de la tetracampeona Pavlyuchenkova.

El WTA 500 de Monterrey se juega en canchas de superficie dura del club Sonoma, y reparte un millón de dólares en premios.

- Partidos de la primera ronda:

Emma Navarro (USA/N.1)-Bye

Qualy-Alycia Parks (USA)

Rebecca Sramkova (SVK)-Victoria Rodríguez (MEX)

Jaqueline Cristian (ROM)-Leylah Fernandez (CAN/N.7)

Diana Shnaider (RUS/N.3)-Bye

Jessica Bouzas (ESP)-Kamilla Rakhimova (RUS)

Maria Sakkari (GRE)-Donna Vekic (CRO)

Anna Blinkova (RUS)-Elise Mertens (BEL/N.5)

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.8)-Qualy

Qualy-Elisabetta Cocciaretto (ITA)

Marie Bouzkova (CZE)-Zeynep Sonmez (TUR)

Bye-Beatriz Haddad (BRA/N.4)

Linda Noskova (CZE/N.6)-Qualy

Anna Bondar (HUN)-Tatjana Maria (GER)

Renata Zarazúa (MEX)-Ajla Tomljianovic (AUS)

Bye-Ekaterina Alexandrova (RUS/N.2)