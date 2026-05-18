Pelicans contratan a Mosley dos semanas después de su despido por Orlando

Despedido fulminantemente por Orlando Magic tras la eliminación en playoffs, Jamahl Mosley regresará la próxima temporada a la NBA al ser contratado este lunes por los New Orleans Pelicans como su entrenador.

El estadounidense, de 47 años, vivió una abrupta salida del Magic el 4 de mayo pocas horas después de la derrota en el séptimo y definitivo partido de primera ronda frente a los Detroit Pistons.

Mosley, que llevaba cinco años al frente del plantel, pagó el precio de la dolorosa eliminación de Orlando, que llegó a estar 3-1 arriba en su serie ante los Pistons, primer sembrado de la Conferencia Este, pero finalmente cayó 4-3.

A pesar de este fiasco, los Pelicans expresaron su máxima confianza en Mosley y le contrataron por las próximas cinco temporadas.

"Jamahl se ha ganado un enorme respeto en toda la NBA por su liderazgo, su profesionalismo y las sólidas relaciones que desarrolla con los jugadores y el personal", dijo Joe Dumars, actual vicepresidente de los Pelicans, en un comunicado.

Bajo el mando de Mosley, el Magic se clasificó a los playoffs en las pasadas tres temporadas, pero nunca pudo superar la primera ronda.

El técnico tiene ahora la tarea de devolver a los Pelicans de Zion Williamson a la postemporada, a la que no accedieron en los últimos dos años.