Peñarol saca ventaja en un arranque de octavos de Libertadores favorable a los visitantes

Sao Paulo y Vélez Sarsfield salieron con vida de sus visitas este martes a Atlético Nacional y Fortaleza en el arranque de los octavos de final de la Copa Libertadores, en los que apenas un local, Peñarol, hizo respetar su predio ante Racing.

Los pentacampeones uruguayos obtuvieron una ajustada ventaja de 1-0 frente al vencedor de la Copa Sudamericana de 2024, que mostró muchos dientes y poco fútbol en su viaje al Estadio Campeón del Siglo de Montevideo.

Acompañado por su gente y con un tanto de cabeza del mediocampista David Terans en el minuto 78, los aurinegros mantuvieron la euforia obtenida tras golear 3-0 a Nacional el sábado en el clásico del Uruguay.

Los pupilos de Diego Aguirre, vencedor como jugador del último título copero del carbonero, en 1987, obtuvieron un premio a su búsqueda ofensiva gracias al testazo del internacional uruguayo de 31 años.

Pero terminaron la contienda con una preocupación debido a la salida por lesión en el primer tiempo de su máxima figura, el centrocampista ofensivo Leonardo Fernández.

Con el viento en el rostro, y sin la magia del creativo colombiano Juan Fernando Quintero, ahora en River Plate, Racing apenas celebró el debut del experimentado zaguero Marcos Rojo, recién salido de Boca Juniors.

Los hombres que conduce el incombustible Gustavo Costas, referencia absoluta de la Academia, campeona en 1967, se jugarán el pase a octavos el martes próximo en Avellaneda.

- Cardona perdona al Sao Paulo -

Dos forasteros, en cambio, regresarán a sus países con un punto en el bolsillo y sin goles en contra, una cosecha que deberán capitalizar la semana que viene, cuando definan en casa su suerte en el principal torneo de clubes de América.

El Tricolor paulista, orientado por el letal exdelantero Hernán Crespo, tuvo la prueba de mayor exigencia en la largada de la ronda de los 16 mejores en su viaje al atestado estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Tricampeón copero (1992, 1993, 2005), el gigante brasileño logró mantener su arco en cero a pesar de que los verdolagas, el club más laureado de Colombia, tuvieron dos penales a favor.

Pero su 10, Edwin Cardona, envió fuera de puerta el primero, decretado en el minuto 10 por una mano de Nahuel Ferraresi, y luego, tras una falta contra Alfredo Morelos en el 66, su chute fue detenido por el portero Rafael.

"Fuimos muy superior al rival, hoy el fútbol no nos premia", lamentó el técnico argentino-mexicano Javier Gandolfi. "Lastimosamente hoy le tocó a Edwin errar, pero muchas veces nos dio alegría".

Nacional, monarca copero en 1989 y 2016, intentó hacer valer su localía con una propuesta ofensiva que encerró a los brasileños, que nunca inquietaron al portero David Ospina, ni con Luciano ni con Lucas Moura.

La igualdad, sin embargo, les da una leve ventaja para la vuelta en el Morumbi.

"Volver a casa con el empate, en una situación adversa, es bienvenido", valoró Crespo.

- Vélez sale ileso del Castelão -

En la apertura de los octavos, cuya primera ronda se completará entre miércoles y jueves, Vélez empató sin goles contra Fortaleza bajo los ojos de casi 28.000 asistentes en el estadio mundialista Arena Castelão, en el noreste de Brasil.

Emperador en 1994, bajo la dirección técnica de Carlos Bianchi, el Fortín apenas si fue exigido por el Tricolor do Pici, conducido desde el banquillo por Renato Paiva.

El extécnico portugués del Botafogo acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar, incluida una goleada 5-0 encajada ante sus exdirigidos el sábado en el Brasileirão.

Y reconoció que Fortaleza, que en las últimas temporadas se ha hecho conocer en Sudamérica, tiene un problema para explotar su pólvora.

"No movimos el balón, todo por la postura del rival. Nos faltó 'ofensividad' por las bandas", admitió.

Vélez, por su parte, logró un salvavidas tras aterrizar en Fortaleza con dos empates y una derrota seguidas en el campeonato argentino.

Los hombres de Guillermo Barros Schelotto, tetracampeón de la Libertadores como jugador de Boca Juniors, también tuvieron poca creatividad, aunque dejaron todo servido para instalarse en cuartos el próximo martes en Buenos Aires.

"El equipo estuvo enfocado, como son los partidos de Copa, y respondió bien. Cuando tenga la responsabilidad de tener que ganar para pasar a la siguiente fase, lo va a saber hacer", afirmó el Mellizo.