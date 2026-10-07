Pese a las disculpas de Cristiano, sigue la tensión con su seleccionador

El comunicado publicado el martes por la noche por Cristiano Ronaldo sirvió para disculparse por haber abandonado la concentración portuguesa y dejar la puerta abierta a un regreso, pero evidenció también que la relación con el seleccionador Jorge Jesus está rota.

El astro acusó en ese larguísimo comunicado al técnico, de 72 años, de haberle hablado de forma autoritaria y de haber "faltado a su palabra" en dos ocasiones, por lo que no parece factible por ahora un inminente regreso de CR7 a la Seleçao, que tiene sus dos próximos partidos dentro de un mes.

"Ronaldo pide perdón, pero crucifica a Jesus", resumió Jornal de Notícias en su portada del miércoles.

En la misma línea, el diario deportivo A Bola tituló: "Ronaldo quiere volver, pero acusa a Jesus".

Consultada por la AFP, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) no comentó por ahora el escrito del capitán luso.

Sí lo hizo brevemente Jorge Jesus, este miércoles cuando abandonaba su domicilio: "He leído el comunicado y ahora, como hago todos los días, voy a la federación a trabajar, a pensar en el equipo y en la selección. No tengo nada más que decir".

- Posible suspensión -

El futbolista de 41 años reavivó la polémica con un largo comunicado en el que se disculpaba por haber abandonado precipitadamente el pasado miércoles la concentración de la selección de Portugal, molesto por no haber disputado el partido de Liga de Naciones contra Noruega en Oslo.

"La responsabilidad es exclusivamente mía. Presento mis disculpas a los portugueses (...) y a mis compañeros de selección", escribió el quíntuple Balón de Oro.

El jugador con más internacionalidades y máximo goleador de la historia de Portugal, con 146 tantos en 234 partidos, también se refirió a su posible regreso a la selección.

"Si estoy en forma físicamente (...) después de haber cumplido la suspensión que se me aplique, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para jugar y ganar con nuestra selección", escribió.

Pero tras su espantada, Cristiano puede ser sancionado: el reglamento de la federación portuguesa establece que un jugador que haya faltado a un entrenamiento, un partido o una actividad de la selección se arriesga a una sanción de entre uno y seis meses, informaron medios locales.

Su eventual regreso no parece por ahora ni inminente ni sencillo, luego de que en su escrito Cristiano echase más leña al fuego al conflicto que le enfrenta a Jorge Jesus, con quien había trabajado la pasada temporada en el club saudita Al Nassr.

- "Pelé o Maradona" -

Tras pedirle que estuviera preparado para jugar unos treinta minutos al final del partido en Noruega, el seleccionador acabó dejándole en el banquillo hasta el final del encuentro.

Visiblemente contrariado, Ronaldo abandonó el terreno de juego sin siquiera saludar al público.

El jugador también reprochó a su seleccionador no haber seguido una serie de notas previamente aprobadas para zanjar la polémica durante la rueda de prensa anterior al partido contra Dinamarca.

"Ninguna de esas notas indicaba que el seleccionador debía disculparse conmigo", matizó Cristiano Ronaldo.

Pero uno de los ocho puntos citados en el comunicado del propio futbolista estipulaba que Jorge Jesus debía admitir haber "cometido un error al pedir a alguien de la dimensión de Pelé o Maradona que se calentara para luego no darle entrada en el partido".

Pese al conflicto entre la estrella y el entrenador, Portugal se aseguró el pase a los cuartos de final de la Liga de Naciones tras ganar los cuatro partidos, los últimos tres sin Ronaldo, a falta de dos encuentros para el final de esta primera fase: el 14 de noviembre en casa contra Dinamarca y, tres días después, en Gales.