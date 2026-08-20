Philipsen gana la segunda etapa en Renewi Tour tras caída de Milan

El ciclista belga Jasper Philipsen se impuso en la segunda etapa del Renewi Tour este jueves en Ardooie, Bélgica, donde cobró revancha sobre el italiano Jonathan Milan, que sufrió una caída y perdió el maillot de líder.

El corredor del equipo Alpecin-Premier Tech, nuevo puntero de la general, superó en el esprint masivo al británico Joshua Giddings, al noruego Soren Waerenskjold y al italiano Matteo Milan.

Cuarto en meta, Matteo Milan tuvo más suerte que su hermano mayor, Jonathan, implicado en una caída a 67 kilómetros de la meta.

Golpeado en el brazo derecho, el campeón de Italia y vencedor la víspera tardó en ponerse en pie. Terminó la etapa con valentía, pero a varios minutos del ganador.

Vencedor de etapas en los cinco últimos Tour de Francia, Philipsen logró en Ardooie la 65ª victoria de su carrera, la séptima de esta temporada.

El viernes, la etapa reina tendrá sin duda un impacto determinante de cara a la victoria final del domingo. Su llegada se decidirá en la cima del Muro de Grammont, gran dificultad del Tour de Flandes.

. Clasificación de la 2ª etapa:

1. Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Premier Tech), los 173,9 km en 3 h 11:27

2. Joshua Giddings (GBR) m.t.

3. Soren Wærenskjold (NOR) m.t.

4. Matteo Milan (ITA) m.t.

5. Arvid de Kleijn (NED) m.t.

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. Clasificación general:

1. Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Premier Tech) en 7 h 15:35

2. Olav Kooij (NED) a 4 segundos.

3. Dries De Bondt (BEL) a 4.

4. Quinten Hermans (BEL) a 6.

5. Tim Merlier (BEL) a 6.

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