Piastri recupera la sonrisa y marca el ritmo en los libres de Japón

Sin debutar todavía en carrera esta temporada, el australiano Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) recuperó la sonrisa al marcar el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, tercera prueba del Mundial de Fórmula 1, este viernes en el circuito de Suzuka (5,807 km).

Tras una primera sesión dominada por los Mercedes del británico George Russell y del italiano Kimi Antonelli, Piastri fue el más eficaz en el circuito con forma de ocho, muy apreciado por los pilotos, ante decenas de miles de espectadores.

Marcó su mejor vuelta en 1 minuto, 30 segundos y 133 milésimas. El australiano, tercero el año pasado en el Mundial, aún no ha completado ni una sola vuelta en carrera en los dos primeros grandes premios, en Australia (Melbourne) y en China (Shanghái) en marzo.

"Este inicio de temporada le ha permitido a Oscar poner a prueba su madurez, su fortaleza y su capacidad para encajar las dificultades", elogió ante la prensa, entre las dos sesiones de entrenamientos, el director de McLaren, Andrea Stella.

Piastri, uno de los aspirantes al título mundial junto a su compañero británico y actual campeón Lando Norris, superó este viernes al prodigio italiano de 19 años Kimi Antonelli (a solo 92 milésimas) y a Russell (+0.205), cuyos dos Mercedes dominan el inicio de temporada. Norris firmó el cuarto mejor tiempo, a 516 milésimas.

"Fue un buen día, sentimos que hicimos buenos progresos, la sensación es positiva. Recogimos datos valiosos que nos dejan en una posición sólida", explicó Piastri.

Russell reconoció que el ritmo de los McLaren fue "un tanto sorprendente".

"Creo que Lando ha tenido un día complicado, pero Oscar ha estado bastante fino desde la primera vuelta que dio esta mañana al salir a pista", añadió.

- Los Ferrari, al acecho -

Y al igual que en los primeros entrenamientos, los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y del siete veces campeón del mundo británico Lewis Hamilton marcaron el quinto y el sexto mejor registro (+0.713 y +0.847), siempre bajo un sol radiante, en un tiempo fresco y seco en Suzuka, pequeña ciudad situada a 375 km al suroeste de Tokio, a orillas del Pacífico.

El alemán Nico Hülkenberg, al volante del nuevo Audi, por ahora en la parte baja de la clasificación, logró el séptimo mejor tiempo, a 1 segundo y 308 milésimas de Piastri, mientras que el cuatro veces campeón mundial Max Verstappen (Red Bull) sigue de capa caída y fue décimo.

Más atrás, el español de Williams Carlos Sainz terminó 13º, y su compatriota Fernando Alonso, que acaba de ser padre, 19º con su Aston Martin, un puesto por delante del mexicano de Cadillac Sergio Pérez.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó 17º y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) fue 16º.

La jornada del sábado del Gran Premio de Japón contará con la tercera sesión de libres (02h30 GMT) y la clasificación (06h00 GMT).