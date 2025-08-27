Piden cumplir con cifras de carreras

ML | La Sociedad de Dueños de Caballos de carreras de Panamá envió una nota a la administración del hipódromo Presidente Remón solicitando el cumplimiento de la programación y mejorar de las carreras para la jornada del 28 al 31 de agosto.

“Hemos recibido la inconformidad de un grupo mayoritario de propietarios, quienes reiteran la necesidad de que la secretaria de Carreras e Hípica de Panamá cumpla con los tres días de carreras y las 24 pruebas establecidas para este periodo”, sostiene la nota.

El grupo propuso que, para lograr el objetivo, se dividan los lotes de la octava, novena y décima serie de yeguas; incluir carreras de importadas de 4 años no ganadores, así como ganadores de 1, 2 y 3 carreras; programar carreras de los potros nacionales y hacer fusiones, invitaciones por edad y categorías”, se explica en la nota firmada por Manuel Grimaldo, presidente de la sociedad.

“Estamos convencido de que, con voluntad y una mejor planificación, se puede encontrar la manera de hacer más carreras, beneficiado a propietarios, jinetes, entrenadores, y a todo el espectáculo hípico en general, ya que existe un presupuesto semanal que no se está utilizando completamente”, advirtieron.