Pierre Gasly quiere ser "el aguafiestas" de los grandes en la F1 (entrevista AFP)

El piloto francés Pierre Gasly quiere desempeñar el papel de "aguafiestas" frente a las tres o cuatro mejores escuderías de la Fórmula 1 en este inicio de temporada 2026, gracias a su nuevo y mejorado monoplaza Alpine, equipo que terminó último en la clasificación de constructores el año pasado.

El normando de 30 años, que sumó nueve puntos en los dos primeros grandes premios, en Australia y China en marzo, afronta el de Japón este fin de semana situado en la séptima plaza del Mundial de pilotos con el "objetivo" de llegar a codearse con Mercedes, Ferrari y McLaren.

Pregunta: Tras su muy buen comienzo de temporada en el que ha sumado nueve puntos, ¿cuál es el objetivo en Suzuka y para el resto de una temporada marcada por la nueva reglamentación técnica?

Respuesta: "Es positivo empezar las dos primeras carreras del año en los puntos, con ese décimo puesto en Australia y el sexto en China. Todavía hay muchas cosas que comprender, que mejorar, y no puede ser más que positivo visto nuestro nivel actual de rendimiento. Este año hay cambios muy grandes en la parte del motor, en los chasis, que también son muy diferentes. Este año va a ser una verdadera carrera de desarrollo y nuestro punto de partida es correcto. Pero yo siempre quiero más y vamos a trabajar al máximo para ello".

P: Usted es séptimo en la clasificación de pilotos. ¿Tiene la ambición de codearse con los tres o cuatro primeros?

R: "Hay dos vagones (en la parrilla): el vagón de cabeza con tres equipos que se destacan (Mercedes, Ferrari y McLaren) y Red Bull al acecho. Y luego nosotros detrás y Haas, igual de competitiva, con Bearman (que ha sumado los 17 puntos de su escudería). Será importante intentar acercarnos al máximo a ese trío de cabeza. El objetivo es que podamos hacer de aguafiestas en algunos fines de semana".

P: La nueva reglamentación sobre los motores mitad eléctricos, mitad térmicos y la gestión de la energía de la batería en las curvas divide a los pilotos entre un Max Verstappen muy crítico y un Lewis Hamilton decididamente positivo. ¿Dónde se sitúa usted?

R: "No hay que olvidar que pilotamos coches a 350 km/h y ningún coche en el mundo permite ir tan rápido como estos F1. El desafío de ir al límite de un coche de carreras sigue siendo el mismo. ¿Son los mejores coches en términos de placer? No. Pero hay que ver las cosas buenas y las malas: este año estamos viviendo luchas en pista que no veíamos desde hacía muchísimo tiempo. A la inversa, hay ciertas cosas que hay que cambiar: en algunas curvas, con la energía eléctrica, hemos perdido lamentablemente 30-40 km/h. Todos en el paddock somos lo bastante inteligentes como para entender lo que buscamos los pilotos y para que, en un futuro próximo, lleguemos a algo que guste a todo el mundo".