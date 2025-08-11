Planean una 2da Cumbre de Negocios Deportivos

Redacción | En el marco de la Primera Cumbre de Negocios Deportivos, organizada por la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), en alianza con el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), se realizó una feria de servicios financieros en la que participaron ocho entidades financieras, ofreciendo $2,216,000.00 en crédito potencial a más de 200 emprendedores

. Según fuentes de AMPYME, esta cumbre, celebrada del 2 al 25 de julio de 2025, en el Centro de Entrenamiento Atheyna Bylon, y en el Espacio del Emprendedor AMPYME, recintos ubicados en la Cinta Costera, Ciudad de Panamá, contó con más de 1,000 asistentes y se brindaron más de 15 actividades entre conferencias, paneles, Open House, “Soltando Cinta” (convesatorio) con los hermanos Dely Valdés (exfutbolistas y entrenadores), entre otros.

De igual forma, se confirmó que este mismo año se realizará otra cumbre en Colón, probablemente en el Espacio del Emprendedor de esa provincia. Esta cumbre marcó un hito al posicionar, por primera vez, al deporte como un motor económico legítimo, más allá de su rol recreativo o competitivo, señalaron desde AMPYME.

“Esta nueva mirada permite incluir al sector dentro de políticas públicas y esquemas de desarrollo empresarial, con respaldo institucional”, añadieron.