Plata de colombiana Sánchez y bronce de ecuatoriana Palacios en halterofilia-71 kilos

La colombiana Mari Leivis Sánchez, medalla de plata, y la ecuatoriana Angie Paola Palacios, bronce, subieron al podio este viernes en los -71 kilos de la halterofilia de París-2024, una prueba ganada por la estadounidense Olivia Reeves.

En un igualado final por el segundo cajón del podio, Sánchez superó por un kilo (257) a Palacios (256), para dar a Colombia su tercer metal en estos Juegos Olímpicos.

"Es algo emocionante, ya venía segura de que podía obtener esta medalla, de plata o la que fuera, por todo el trabajo que se hizo para lograrla", explicó Sánchez al difusor oficial de los Juegos.

"Me sentí contenta, muy emocionada, es algo que no le encuentro explicación, me siento feliz", agregó la pesista entrenada por Luis Javier Arrieta.

Para Ecuador fue la cuarta presea en las justas parisinas, la primera de bronce.

Con un total acumulado de 262 kilos, Reeves encabezó un podio 100% americano. La estadounidense logró además el récord olímpico en arrancada (117 kilos).

Si Angie Paola Palacios se había mostrado más fuerte en arrancada (116 kilos en su tercer intento) que Mari Leivis Sánchez (112 kilos en su tercer intento), la colombiana de 32 años remontó en envíon con 145 kilos en su último intento, superando ampliamente los 140 levantados por Palacios.

"Me siento muy feliz, contenta agradecida con todas las personas que me han apoyado", declaró por su parte Palacios, de 23 años, al canal del COI.

- Doblete de plata de Colombia -

El sábado competirá en categoría -81 kilos su hermana Neisi Dajomes. "Las dos siempre nos hemos apoyado, creo que a ella también le va a ir superexcelente el día de mañana", afirmó este viernes Angie Paola sobre la que fuera campeona olímpica en Tokio-2020.

La brasileña Amanda da Costa fue octava con un total de 229 kilos (106 kilos en arrancada y 123 kilos en envión),

Fue la segunda medalla de plata este viernes de la halterofilia colombiana, luego de la lograda por Yeison López en -89 kilos.

Antes de estas dos platas, Colombia había inaugurado su palmarés de París-2024 con otra plata del gimnasta Ángel Barajas, de 17 años.

Ecuador cuenta también en París-2024 con el oro y la plata de Daniel Pintado en la marcha (20 km y relevo mixto) y la plata de Lucía Yépez en lucha libre de los 53 kilos.

Olivia Reeves, que había dominado la competición con solvencia, no pudo reprimir las lágrimas en el podio. "He escuchado antes el himno nacional. He estado en el podio antes, pero estos son los Juegos Olímpicos".

Reeves es la primera pesista estadounidense en conquistar un oro desde Tara Nott en Sídney-2000.