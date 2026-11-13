Pochettino, el enésimo encargado de reconstruir un Manchester United en crisis

El Manchester United ya tiene nuevo encargado para tratar de poner fin a una crisis que no parece tener fin en uno de los mayores clubes del fútbol europeo: será el argentino Mauricio Pochettino.

El aún seleccionador estadounidense fue anunciado este viernes como nuevo entrenador del United, que el jueves cesó a Michael Carrick después del peor inicio de temporada en la historia reciente del club inglés.

El conjunto de Old Trafford apenas ganó uno de sus diez primeros partidos de la actual Premier League y ocupa el 18º puesto, en zona de descenso, con apenas ocho puntos.

Seleccionador de Estados Unidos desde 2024, el técnico santafesino, de 54 años, asumirá el cargo a partir del próximo miércoles, tras el fin de esta ventana de compromisos internacionales, dijo el United en un comunicado.

Pochettino condujo al combinado de las barras y las estrellas hasta octavos de final del último Mundial. Hace apenas tres meses, había ampliado su contrato como DT hasta la próxima Copa del Mundo en 2030.

El Manchester United anunció en su comunicado que había alcanzado un acuerdo con la federación estadounidense para liberar al argentino "una vez concluyan sus responsabilidades con la selección masculina de Estados Unidos".

Medios británicos informaron que Pochettino tenía una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares, más otros dos millones por liberar al resto del cuerpo técnico.

"El argentino es reconocido por su estilo de fútbol de alta intensidad y vocación ofensiva, por su dedicación a construir equipos fuertes y cohesionados y por su extraordinario historial en el desarrollo de jugadores a nivel individual", agregó el histórico club inglés.

La contratación del exentrenador de Espanyol, Southampton, Tottenham, Chelsea y Paris Saint-Germain puso fin a la etapa de Carrick en un Manchester United que atraviesa una de las campañas más delicadas de su historia reciente.

- La tercera fue la vencida -

Fue el tercer entrenador despedido desde que el multimillonario británico Jim Ratcliffe asumió el control de las operaciones futbolísticas tras adquirir una participación minoritaria en el club en febrero de 2024.

La directiva, encabezada por el director ejecutivo Omar Berrada, aceleró las negociaciones durante los últimos días y alcanzó un acuerdo tanto con Pochettino como con la Federación de Estados Unidos (US Soccer) para concretar su liberación.

Pochettino había sido considerado varias veces por el club inglés durante los últimos años.

Su nombre apareció con fuerza tras la salida del noruego Ole Gunnar Solskjaer en noviembre de 2021 y volvió a ser evaluado un año después durante el proceso que culminó con la llegada del neerlandés Erik ten Hag a Old Trafford.

Esta vez, sin embargo, la necesidad deportiva y la delicada situación del equipo empujaron al Manchester United a actuar con rapidez para asegurar su contratación.

Pochettino llega con reputación de constructor de proyectos deportivos y alcanzó ese reconocimiento durante su ciclo en el Tottenham, al que condujo a una final de la Liga de Campeones de Europa en 2019.

Los Red Devils buscan recuperar identidad futbolística, estabilidad institucional y competitividad en una liga cada vez más dominada por proyectos consolidados como los de Manchester City, Liverpool y Arsenal.

El United, que no conquista la Premier League desde la última temporada de Alex Ferguson al mando del equipo (2012-2013), tampoco logra levantar un gran título europeo desde la Europa League de 2017 y acumula más de una década de resultados por debajo de las expectativas de su afición.

Pochettino debutará en el banquillo del United el domingo 22 en Anfield contra el Liverpool, en el duelo entre los dos rivales históricos de la Premier League.

- Breve paso de Carrick -

Con la llegada de Pochettino, el United espera poner fin a la crisis de resultados de esta temporada.

Carrick asumió el cargo de manera interina tras la destitución del portugués Rúben Amorim en enero de 2026 y fue confirmado el pasado verano tras haber llevado al United a acabar tercero en el pasado campeonato y clasificarlo para la Liga de Campeones.

Pero, lastrado por el discreto mercado de fichajes, el excentrocampista del United no pudo dar continuidad a su éxito inicial.

El destino de Carrick quedó sellado tras una racha de nueve partidos consecutivos sin ganar, en todas las competiciones, incluido un humillante 4-1 contra el Como italiano, debutante en la Champions.

Ni siquiera le salvaron los dos últimos resultados: una remontada contra la Roma tras ir perdiendo por dos goles (3-2) y un empate en Old Trafford frente al Aston Villa, con dos tantos en el descuento (4-4).