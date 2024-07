Podio inamovible del ranking ATP tras la disputa del torneo de Wimbledon

Pese a la victoria de Carlos Alcaraz en Wimbledon este domingo, el podio de la clasificación ATP se mantiene inamovible tras el torneo londinense, con el italiano Jannik Sinner como N.1 por quinta semana consecutiva, seguido por Novak Djokovic y por el joven español.

Alcaraz superó de nuevo a Djokovic en la hierba londinense y conquistó su segundo título en The All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, pero al tener que defender los puntos logrados el año pasado, se mantiene con los 8.130 con los que comenzó en Wimbledon.

Eso sí, recorta 220 puntos a Sinner, que mantiene el N.1 con 1.440 puntos de ventaja sobre el español y un poco menos sobre Djokovic, segundo a 1.110 unidades del italiano, que sólo llegó a cuartos de final de Wimbledon, perdiendo frente al ruso Daniil Medvedev.

El gran cambio en el Top 10 llega con el australiano Alex de Miñaur, que pese a no poder jugar su partido de cuartos de final contra Djokovic por lesión, gana tres puestos y se coloca sexto, la mejor clasificación de su carrera.

También destaca el salto del italiano Lorenzo Musetti, que tras alcanzar las semifinales en Wimbledon gana 9 puestos y entra en el Top 20 (16º), siendo el chileno Nicolás Jarry el que sale de él (23º).

Sí se mantienen en ese Top 20 su compatriota Alejandro Tabilo (N.20) y el argentino Sebastián Báez (N.19).

- Clasificación ATP del 15 de julio:

1. Jannik Sinner (ITA) 9.570 pts

2. Novak Djokovic (SRB) 8.460

3. Carlos Alcaraz (ESP) 8.130

4. Alexander Zverev (GER) 7.015

5. Daniil Medvedev (RUS) 6.525

6. Alex De Miñaur (AUS) 4.185 (+3)

7. Hubert Hurkacz (POL) 4.105

8. Andrey Rublev (RUS) 4.070 (-2)

9. Casper Ruud (NOR) 4.030 (-1)

10. Grigor Dimitrov (BUL) 3.770

11. Taylor Fritz (USA) 3.705 (+1)

12. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.615 (-1)

13. Tommy Paul (USA) 3.410

14. Ben Shelton (USA) 2.750

15. Ugo Humbert (FRA) 2.490 (+1)

16. Lorenzo Musetti (ITA) 2.330 (+9)

17. Holger Rune (DEN) 2.210 (-2)

18. Félix Auger-Aliassime (CAN) 2.075 (-1)

19. Sebastián Báez (ARG) 2.020 (-1)

20. Alejandro Tabilo (CHI) 1.918 (-1)

...

23. Nicolás Jarry (CHI) 1.745 (-3)

32. Tomás Etcheverry (ARG) 1.295 (-1)

33. Francisco Cerúndolo (ARG) 1.280 (-3)

36. Mariano Navone (ARG) 1.242 (-4)

41. Alejandro Davidovich (ESP) 1.150 (-5)

49. Pedro Martínez (ESP) 974

54. Roberto Carballés (ESP) 906 (+10)

59. Jaume Munar (ESP) 840 (+4)

69. Federico Coria (ARG) 776 (+3)

72. Thiago Seyboth Wild (BRA) 755 (+2)

75. Roberto Bautista (ESP) 745 (+37)

77. Facundo Díaz Acosta (ARG) 743 (-10)

85. Thiago Monteiro (BRA) 700 (+1)

96. Camilo Ugo Carabelli (ARG) 645 (+4)

97. Albert Ramos (ESP) 635 (+10)

100. Francisco Comesaña (ARG) 612 (+22)

