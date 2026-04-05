Pogacar "con motivación" pero "sin presión" para la París-Roubaix

La estrella del ciclismo Tadej Pogacar se mostró "muy motivado" para la emblemática carrera París-Roubaix al asegurar que encarará el llamado Infierno del Norte "sin demasiada presión", luego de su victoria este domingo en el Tour de Flandes.

Con su triunfo en la competición belga este domingo, el doble campeón del mundo sigue en liza para lograr el Grand Slam, que consiste en ganar los cinco Monumentos en una misma temporada.

Se trata de una hazaña todavía no conseguida, a la que podría acercarse el domingo que viene en la París-Roubaix, la reina de las clásicas.

"Voy a ir a Roubaix con una gran motivación y ya veremos qué pasa. No tengo demasiada presión sobre mis hombros. La presión será baja, como en los neumáticos", bromeó el esloveno en rueda de prensa.

"Solo llevo dos de cinco. No corramos demasiado. Disfrutemos del momento", agregó el ya vencedor de la Milán-San Remo en marzo.

El esloveno, sin embargo, firmó el récord de cuatro Monumentos consecutivos ganados, si se tienen en cuenta actuaciones del año pasado.

Pogacar, de 27 años, reconoció que algunos de sus compañeros podrían estar hastiados de su dominio en el ciclismo, aunque relativizó las críticas en ese sentido por haber actuado en apenas tres pruebas en 2026.

"No lo sé. En algunos quizá sí, en otros no. Solo me he puesto tres dorsales esta temporada cuando ya ha habido no sé cuántas carreras", afirmó.

"Tengo la suerte de seguir progresando. La mayor ayuda viene de mis rivales, que me empujan a hacerlo siempre mejor. Pero llegará un momento en el que retrocederé", añadió, y aseguró que sufre "tanto como los demás" sobre la bicicleta.