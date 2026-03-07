Pogacar estrena temporada con triunfo en la Strade Bianche, Del Toro tercero

Nueva temporada, pero poco cambia: el esloveno Tadej Pogacar ganó el sábado en Siena la Strade Bianche por tercer año consecutivo y 4ª ocasión en su carrera (tras 2022, 2024 y 2025), por delante del francés Paul Seixas y del mexicano Isaac del Toro.

El cuádruple vencedor del Tour de Francia, que disputaba su primera carrera del año, se impuso en las carreteras y caminos de grava de la Toscana al término de una escapada en solitario de casi 80 kilómetros.

Seixas (19 años), gran promesa del ciclismo galo, superó en el último tramo a Del Toro para acabar segundo en su primera participación en esta clásica italiana.

Como es habitual con el vigente campeón del mundo, y demostrando de nuevo un insaciable hambre de victorias, Pogacar lanzó un demoledor ataque a unos 80 kilómetros de la meta, en el tramo de tierra del Monte Sante Marie y convirtió casi en un paseo triunfal ese último tramo camino de Siena.

Pogacar, 27 años no puede comenzar mejor una temporada 2026 en la que uno de sus grandes objetivos llegará en apenas una semana, en la clásica Milán-San Remo, uno de los dos únicos Monumentos que todavía no ha ganado.

Seixas fue el corredor que resistió más tiempo —incluso llegó a recortar brevemente la ventaja de Pogacar— antes de que el campeón del mundo volviera a acelerar y desapareciera definitivamente en el horizonte.

El francés acabó en un grupo perseguidor en el que estaban Del Toro —que se limitaba a reservar fuerzas, con su compañero de equipo del UAE por delante—, el excampeón de la Strade Bianche Tom Pidcock y el dos veces ganador de la París-Niza Matteo Jorgenson, distanciados a más de un minuto apenas 20 minutos después del ataque del esloveno.

Seixas atacó a su vez a unos 18 km de meta y solo Del Toro pudo seguirle, pero el mexicano se negó a ayudar al francés a perseguir a Pogacar.

El francés, a quien muchos consideran el hombre destinado a poner fin a los 41 años de sequía de su país en el Tour de Francia, terminó por descolgar a Del Toro en la subida de la Via Santa Catarina hacia la meta para lograr el que probablemente sea su resultado más prestigioso hasta la fecha.

Pero Pogacar ya estaba fuera de su alcance.