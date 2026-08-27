Pogacar firma el triplete en La Vuelta y refuerza su liderato

El esloveno Tadej Pogacar consolidó aún más su liderato al frente de la Vuelta a España tras ganar este jueves la sexta etapa, en Castellón (este), en un duelo a dos con el español Enric Mas.

Pogacar, que se anotó su tercera victoria en La Vuelta, no dio ninguna opción al corredor del Movistar, que fue segundo y de paso se aupó también al segundo puesto de la general.

"En el esprint poco tenía que hacer. Pogui es Pogui y nosotros tnemos que ir día a día. Estoy segundo en la general", dijo Mas tras llegar a la meta, afirmando que "me voy sintiendo bien".

El belga Ramses DeBruyne entró en tercer lugar en la meta de Castellón, a 46 segundos de los dos primeros, dando paso a un puñado de favoritos.

Pogacar amplió su ventaja al frente de la general, que sigue liderando cómodamente con 3 minutos 34 segundos sobre Mas, y a 4 minutos 21 segundos de su compatriota Roglic, que ocupa el tercer cajón del podio.

El ciclista del UAE volvió a exhibirse en una nueva etapa, de 177,5 km, trufada de puertos de montaña, que sirvió para seguir seleccionando la carrera.

Hubo que esperar dos horas para que se formara una escapada de 15 corredores, que llegaron a tener hasta dos minutos y medio de ventaja sobre el pelotón a 40 km de la meta.

El gran grupo fue metiendo gas en la aproximación a la subida al puerto de El Bartolo para rebajar la ventaja del grupo de fugados que se iba deshaciendo a medida que pasaban los kilómetros.

- Pogacar, ataque y susto -

Pogacar decidió acelerar en la empinada subida al último alto del día para dejar atrás al pelotón e ir superando progresivamente a los últimos supervivientes de la fuga, poniéndose por delante en un duro tramo de tierra previo a coronar el puerto.

Por detrás saltó un pequeño grupo de hombres fuertes del pelotón, con Mas, Primoz Roglic, Richard Carapaz, Felix Gall o el colombiano Harold Tejada, de los que sólo el primero logró alcanzar al esloveno justo antes de la cima.

En una muestra de pundonor, Mas logró alcanzar y coronar por delante del esloveno.

"Me sorprendió muchísimo allí arriba cuando me pasó volando como un cohete", reconoció Pogacar tras la carrera.

Los dos hombres en cabeza se lanzaron a una rápida bajada en la que Pogacar se dio un susto al derrapar y salirse en una curva cerrada, aunque pudo controlar controlar su bicicleta y volver a la carrera.

"Ya visteis el control que tiene de la bicicleta. Cuando me giré ya lo tenía a rueda", dijo Mas.

Español y esloveno acabaron rodando juntos hasta la meta, donde Pogacar volvió a imponer su superioridad.

"Al final sabía que podía ganarle en el esprint, pero aun así me gustó que se entregara al máximo al igual que yo hasta la línea de meta. Chapeau para él, fue una gran carrera", dijo Pogacar, al que sólo una catástrofe podría impedir que gane su primera Vuelta a España, en la que es su segunda participación.

El viernes tendrá lugar la séptima etapa de la ronda española, de 149,8 km con salida en Vall D'Alba y llegada en alto en la estación de esquí de Valdelinares.

Los ciclistas volverán a tener otra complicada jornada de ascensiones con dos puertos de tercera categoría, dos de segunda y llegada en uno de primera, lo que podría servir para marcar algunas diferencias entre los favoritos.