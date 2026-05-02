Pogacar gana en solitario la etapa reina del Tour de Romandía

El esloveno Tadej Pogacar, ya vencedor de dos etapas y maillot amarillo del Tour de Romandía, ganó en solitario el sábado la etapa reina en los Alpes, tras 149,6 km entre Broc y Charmey, y queda a un solo paso de la victoria final.

Lanzado por su equipo UAE para neutralizar la escapada del día, el campeón del mundo atacó en la última de las tres ascensiones al Col de Jaun (8,1 km al 8,3% de pendiente media), a 20 km de la meta, seguido de cerca por sus tres perseguidores en la clasificación general, entre ellos el alemán Florian Lipowitz, segundo en la llegada.

A diferencia de la primera larga subida del miércoles a Ovronnaz, donde el esloveno pareció gestionar sus esfuerzos, esta vez atacó para ir dejando cortados al francés Lenny Martinez, al danés Jorgen Nordhagen, y finalmente al propio Lipowitz, para coronar en solitario y lanzarse a la meta en el descenso final.

Privada de la tradicional contrarreloj, esta 79ª edición de la carrera suiza concluirá el domingo con 178,2 km entre Lucens y Leysin, con una larga subida final de 14,3 km al 5,9% de pendiente media, el último obstáculo que separa a Pogacar del triunfo final.