Pogacar, "muy feliz y muy orgulloso" tras su quinto Tour

Tadej Pogacar dijo estar "muy feliz y muy orgulloso" tras ganar su quinto Tour de Francia este domingo, aunque mostró su deseo de volver a casa y "disfrutar de las cosas sencillas de la vida".

Esta es la conferencia de prensa que realizó el esloveno al término de la 21ª y última etapa del Tour 2026.

PREGUNTA: ¿Qué representa para usted el hecho de haber igualado el récord de cinco victorias?

RESPUESTA: "Estoy muy contento y muy orgulloso de ganar un quinto Tour. Cada victoria tiene un significado particular, una emoción diferente, su propia historia. Es una sensación increíble llevar el maillot amarillo y cruzar la línea de meta en París como vencedor. Pero ahora quiero saborear, vivir el momento presente, no pensar en la historia. Solo volver a casa, relajarme y disfrutar de las cosas sencillas de la vida".

P: ¿Cómo vivió esa lucha final por la etapa con Mathieu van der Poel?

R: "No hablamos, solo rodamos a morir hasta la meta. Sabíamos que teníamos que dejarlo todo en el asfalto, al final ya no me quedaba nada, él logró una magnífica victoria".

P: ¿Cuál es su agenda de carreras después del Tour?

R: "Tengo el critérium en mi ciudad natal el viernes por la noche con algunos corredores del Tour, así como el 'Pogi challenge' con las familias, los niños y aficionados este fin de semana. Un poco de trabajo con mi fundación. Y después quiero ir a ver el Tour de Francia femenino para ver correr a Urska (Zigart, su pareja)".

P: ¿Tiene aún piernas para correr la Vuelta a España?

R: "Si comenzase mañana diría que no, pero aún tengo dos semanas para decidir".

P: Usted sufrió un control antidopaje nocturno. ¿Siente que recaen sospechas sospechas sobre usted a causa de su dominio?

R: "No... desde que hago el Tour, en 2020, he tenido controles un poco locos. Antes de las etapas-reina por ejemplo, eso me pasaría cuatro o cinco veces de siete, ser sometido al control en el autobús treinta minutos antes de la salida. Los controladores hacen su trabajo. Es parte de mi vida. Cuando llaman a la puerta lo primero que pienso es: los controladores. Para mí es como ir al supermercado".

P: El año pasado usted habló de burn-out, pero esta vez parece más feliz.

R: "No es que sufriera de agotamiento, pero era consciente de que podía suceder y todavía lo soy. Por eso tampoco digo hoy si voy a la Vuelta o a tal otra carrera justo después de que el Tour de Francia haya terminado. Tengo que mantener los pies en la tierra".

P: ¿Qué opina de los jóvenes talentos como Seixas o Del Toro?

R: "Esta generación parece muy afilada. Estoy contento de tener a Isaac (Del Toro) a mi lado, quizá pueda ser una especie de mentor, enseñarle dos o tres cosas más, aunque ya es muy listo. También están llegando otros, muy fuertes. Creo que el futuro del ciclismo se presenta brillante".