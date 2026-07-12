Pogacar pide una reforma del calendario ciclista para evitar las olas de calor

El cuatro veces ganador del Tour de Francia, Tadej Pogacar, afirmó este domingo que, si por él fuera, adaptaría por completo el calendario para evitar correr en los lugares más calurosos durante el verano boreal.

El esloveno de 27 años se manifestó en ese sentido al término de la novena etapa de la prestigiosa carrera francesa, en la región central de Corrèze, que fue acortada en unos 30 km debido a una "alerta roja" por una intensa ola de calor.

Cada uno de los nueve días transcurridos desde que comenzase en Barcelona (España) esta 113ª edición del Tour, el pelotón ha tenido que hacer frente a temperaturas superiores a los 35 grados.

Algunos corredores como el veterano australiano Luke Durbridge, han sugerido comenzar las etapas más temprano en el día, pero Pogacar puso en duda la eficacia de una medida así.

"Es un tema muy amplio del que hablar, pero si pudiera tener el poder de cambiarlo todo, cambiaría todos los calendarios y no correría en julio y agosto en los lugares calurosos, y haría un calendario completamente diferente", dijo el líder del Tour.

"Ayer hubo una propuesta de que pudiéramos empezar a las 10:00 de la mañana, pero para mí empezar a las 10:00 no cambia nada, porque igual terminas a pleno calor", agregó el esloveno.

Aunque los equipos profesionales de ciclismo cuentan ahora con medidas bastante sofisticadas para hacer frente a las altas temperaturas.

"Nuestro equipo gestionó bastante bien este calor, hicimos un trabajo muy bueno para enfriar nuestros sistemas y estoy bastante satisfecho con cómo salió todo", añadió Pogacar sobre su equipo UAE Emirates-XRG.