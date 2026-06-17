Pogacar se viste de líder desde la primera etapa de Tour de Suiza

Como en el Tour de Romandía a finales de abril, el esloveno Tadej Pogacar se vistió este miércoles con el maillot de líder del Tour de Suiza desde la primera etapa, gracias a una nueva exhibición en solitario en torno a Sondrio (Italia).

Llegado al Tour de Suiza con el objetivo de añadir a su palmarés esa prestigiosa carrera por etapas y afinar su preparación para el Tour de Francia, "Pogi" atacó en el ecuador de los 144 kilómetros de recorrido, al inicio de la subida al col de Triangia.

"No era el plan inicial. En la primera subida, el equipo hizo un muy buen trabajo. Nos miramos y nos dijimos: 'vale, lo intentamos'. Ataqué y se dio así", declaró el cuádruple vencedor del Tour de Francia al micrófono de Eurosport.

Con la excepción del ecuatoriano Richard Carapaz, segundo en meta luego de haber escapado en solitario del grupo perseguidor a 50 kilómetros para meta, el resto del pelotón permaneció como mero espectador ante el aplastante dominio del ogro esloveno.

Escapado a su vez algo más adelante, el italiano Andrea Bagioli terminó en el podio de esta primera etapa. Pogacar cuenta con diez victorias en doce días de carrera esta temporada, cuatro de ellas en el reciente Tour de Romandía.

Esta 89ª edición de la Vuelta a Suiza, que se ha recortado de ocho a cinco días para asegurar su viabilidad económica, prosigue el jueves con una nueva etapa para puncheurs, con 157,7 kilómetros alrededor de Locarno.

El sábado se disputará una contrarreloj individual de 23,7 km más bien llana, antes de la etapa reina del último día en Villars-sur-Ollon, con 4.200 metros de desnivel positivo en solo 150 kilómetros y la triple ascensión al Col de la Croix.