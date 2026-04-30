Pogacar supera a Godon al esprint y sigue líder en Tour de Romandía

La estrella eslovena Tadej Pogacar, líder de la general del Tour de Romandía desde su victoria el miércoles en la primera etapa, se llevó también la segunda, este jueves en Vucherens (Suiza), al superar al esprint al francés Dorian Godon, el ganador el martes del prólogo.

El equipo de Godon, el Ineos, hizo un trabajo magistral para situar al campeón de Francia de cara al esprint final, cuyas hostilidades lanzó el alemán Florian Lipowitz.

Pero entonces apareció Pogacar, que inicialmente parecía haber quedado sin espacios, para terminar superando a Godon por una rueda, embolsándose así una bonificación de diez segundos y reforzando su liderato en la general respecto a Lipowitz y al francés Lenny Martinez.

Esta 79ª edición del Tour de Romandía continúa el viernes con una tercera etapa en los alrededores de Orbe, de 176,6 kilómetros, antes de que el sábado tenga lugar la etapa reina, de montaña con final en Broc-Charmey, y finalmente la última etapa, el domingo, donde se incluye una ascensión hacia Leysin.