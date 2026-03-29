Policía arresta a persona que agredió con un bate a otra en juego de béisbol

La Policía Nacional informó que arrestó a una persona que agredió con un bate de béisbol a otro ciudadano durante una trifulca en el estadio “Flaco Bala” Hernández, en el partido entre Los Santos y Veraguas del Campeonato de Béisbol Mayor.

La aprehensión se realizó de manera inmediata por unidades policiales.

La institución no fue contactada por la Federación Panameña de Béisbol para brindar seguridad en el coliseo deportivo durante el partido del sábado, 28 de marzo de 2026.

La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía a mantener una conducta pacífica en eventos deportivos y recuerda que cualquier acto de violencia será atendido conforme a la Ley.