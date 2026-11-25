REDACCIÓN | La semana pasada se dio a conocer que la modalidad de Poomsae, de la disciplina de Taekwondo, quedaba fuera del programa oficial deportivo de los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Esto, luego que el Consejo Ejecutivo de Panam Sports, ente internacional organizador de la justa, decidiera excluirlo, pese a que su Comisión Técnica recomendaba considerar su inclusión.

Por su parte, la Unión Panamericana de Taekwondo (PATU), aseguró que mantiene gestiones con los distintos organismos continentales, Federaciones Nacionales y Comités Olímpicos Nacionales (CON), para intentar revertir la decisión. La presidente del Comité Olímpico de Panamá, Damaris Young, quien también es miembro del Comité Ejecutivo de Panam Sports, reconoció que hay una solicitud de reconsideración hecha por el Instituto Peruano de Deportes, “no podemos dar un 100% definitivo que el Poomsae no esté en los Juegos Panamericanos de Lima. ese proceso sigue en curso, así que hay posibilidad”.

En tanto, Daniela Rodríguez Luna, atleta panameña de Taekwondo, especialista en Poomsae, dijo que “toca asumir la decisión, ojalá se revierta, y mientras tanto hay que prepararnos como si el clasificatorio [a Lima 2027] se va a hacer y si no, bueno, prepararse para las siguientes metas, que ya sería el mundial de 2028”. Por el momento, el Taekwondo de combate, el Kyorugi, sí sigue en Lima 2027, que está fijado a celebrarse del 23 de julio al 8 de agosto próximo.