$!Por la corona del Mayor

La Serie Final del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 arranca esta noche con el Juego 1 entre las novenas de Bocas del Toro y Chiriquí. El vigente campeón buscará conservar su corona por segundo año consecutivo, mientras su rival, Chiriquí, quiere reclamar el trono que ganó por última vez en 2024.

Esta será la cuarta ocasión que estas novenas se ven en una serie final. Ya se midieron en 2013, 2014, 2018 y 2020. Chiriquí ha logrado imponerse en tres ocasiones 2013 (4-3): 2018 (4- 2) y 2020 (4-2) mientras que Bocas triunfó en 2014 (4-3).

Los chiricanos poseen 17 títulos nacionales. En tanto, el palmarés de los bocatoreños es de 4 en la categoría mayor. En el torneo 2026, sus dos cotejos durante la Ronda Regular dejan a un claro favorito.

Los ‘tortugueros’ ganaron al ‘Gana’o Bravo’ 5-3 (el 20 de marzo, en el Calvin Byron); y luego, 4-2 (el 27 de marzo, en el Kenny Serracín). Pero ahora, la historia se traslada hoy, a las 7:00 p.m., al Estadio Calvin Byron, de Changuinola, bastión de Bocas. Luego el viernes se volverá a jugar en el Calvin Byron. Para el domingo y lunes, el estadio Kenny Serracín, de David, Chiriquí, será el escenario. Y para los Juegos 5, 6 y 7 (de ser necesarios), se disputarán en el Rod Carew, de la Ciudad de Panamá. La serie es al mejor de siete, se lleva la copa el equipo que gana 4 partidos. Adquiere tus entradas en www.passline.com.

La entrada general, según informó la Federación Panameña de Béisbol, tiene un precio de $5.00, en la General; para jubilados y niños: $2.50, mientras que los menores de hasta 5 años de edad, es gratis.