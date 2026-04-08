Por la mínima superan al Madrid y al Sporting Lisboa

El Bayern Múnich asaltó el Santiago Bernabéu con un 2-1 al Real Madrid, ayer en la ida de cuartos de la temporada 2025-26 de la UEFA Liga de Campeones, un duelo en el que relució la leyenda de la portería alemana Manuel Neuer, de 40 años.

Los goles del colombiano Luis Díaz (41’) y Harry Kane (46’) dieron el triunfo al Bayern frente a un Real Madrid que se rebeló en la recta final con un gol de Kylian Mbappé (74’).

Con este triunfo alemán por la mínima, el choque de las 21 Copas de Europa -15 el Real Madrid, 6 el Bayern- queda abierto para el partido de vuelta, el próximo miércoles en el Allianz Arena, de Alemania. En el otro duelo de la jornada de ayer, el Arsenal se impuso 0-1 al Sporting de Portugal (0-1) en el José Alvalade, gracias a un postrero gol de Kai Havertz, que da ventaja a los londinenses de cara a la vuelta que se disputará también el próximo miércoles en el Emirates Stadium, en Inglaterra. Los ganadores de estas llaves avanzan a semifinales. * Con información de AFP y Europa Press